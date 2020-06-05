МОСКВА, 5 июня. / ТАСС/. Экспресс-тесты на выявление коронавируса могут появиться в пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора в пятницу.

с чего всё началось

В пресс-службе ведомства добавили, что возможность применения экспресс-тестов для школьников пока что лишь прорабатывается. Окончательное решение не принято, о точной процедуре еще ничего не известно. Между тем, первый день ЕГЭ – это 3 июня.

Школьников протестируют на коронавирус в пунктах сдачи ЕГЭ

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