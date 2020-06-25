Коронавирус

РБКРБКШкольников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение. С 23 марта по 12 апреля они были на внеочередных каникулах и должны были соблюдать режим самоизоляции, предписанный властями регионов.
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с чего всё началось

Рособрнадзор: опыт онлайн-обучения в школах применят при вспышках простудных заболеваний

За 15 минут до экзамена была влажная уборка, в классе духота, еще садятся дети, жарко, такая же температура, как сейчас.
ТАСС05:11

Подробнее о событии

Рособрнадзор: онлайн-обучение может использоваться при сезонных вспышках ОРВИ

Вести.Ru07:50

Опыт онлайн-обучения будут применять при вспышках простуды

Российская газета07:25

Онлайн-обучение в школах решили использовать при вспышках простудных заболеваний

Взгляд.ру05:51

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

РБК05:52

Врио руководителя Рособрнадзора: Опыт онлайн-обучения в школах будет применяться при вспышках простудных заболеваний

Эхо Москвы06:35

Рособрнадзор: опыт онлайн-обучения в школах применят при вспышках простудных заболеваний

ТАСС05:11

Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии

Lenta.ru05:05
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
4,1K
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
3,7K
Политика

Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг

Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
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Политика

СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
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Общество

С 1 июля в Новосибирской области будет продлен режим ограничений

Губернатор считает, что стоит говорить уже не о режиме самоизоляции, а о режиме повышенной готовности.
Atas.info 04:33
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Общество

Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
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Политика

Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
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Политика

Германия собралась стать гегемоном в Европе

На фоне пандемии коронавируса Германия, которая в течение последних десятилетий отказывалась занять роль лидера в регионе, решила пересмотреть свою политику и собралась стать гегемоном в Европе.
Lenta.ru 08:48
Игры

Следующая игра автора BioShock будет «очень странной»

Создатель BioShock Кен Левин заявил, что игра, над которой он сейчас работает в студии Ghost Story, будет «очень странной».
CyberSport.ru 01:12
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Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за подозрения в расизме

Компания Audi решила прекратить сотрудничество с российской телеведущей Ксенией Собчак после скандальных высказываний, в которых усмотрели расизм.
Авторамблер 05:52
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Политика

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:02
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
3,2K
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
35
Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
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Религия

Опальный схиигумен Сергий назвал РПЦ «главным врагом России»

Вечерний курьер 06:10
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Политика

Песков оценил слова Лукашенко о вмешательстве в выборы в Белоруссии

По словам Пескова, Россия никогда не вмешивается в какие-либо электоральные процессы, особенно в тех случаях, когда дело касается Минска.
Слово и Дело 06:41
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Кино

На экраны вышел сериал «Алекс Лютый»

В центре повествования — история коллаборациониста, который обманом вступил в ряды Советской армии и более 30 лет скрывал своё прошлое.
RT на русском 23 июня в 06:15
25
Политика

Токаев уволил главу минздрава, который заразился коронавирусом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке министра здравоохранения страны Елжана Биртанова после того, как он заразился коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:31
Происшествия

Суд рассмотрит жалобу на арест Верзилова 25 июня

Мосгорсуд 25 июня рассмотрит жалобу на административный арест издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова за нецензурную брань в общественном месте, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 23 июня в 09:16
Технологии

Tele2 запустила тариф для геймеров

PenzaNews 08:28
Политика

Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
RT на русском 08:36
Политика

В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ

Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
7
Происшествия

В Челябинской области умерла врач, заболевшая COVID-19

Врач-педиатр детской поликлиники города Миасс (Челябинская область) умерла от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областного Минздрава.
РИА Новости 08:32
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Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29
333
Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
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Общество

Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
1,1K
Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
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Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
310
Политика

МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму

RT на русском вчера в 20:39
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