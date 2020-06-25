Коронавирус
РБКШкольников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение. С 23 марта по 12 апреля они были на внеочередных каникулах и должны были соблюдать режим самоизоляции, предписанный властями регионов.
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с чего всё началось
За 15 минут до экзамена была влажная уборка, в классе духота, еще садятся дети, жарко, такая же температура, как сейчас.ТАСС05:11
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Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Политика
Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг
Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
Политика
СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
Общество
С 1 июля в Новосибирской области будет продлен режим ограничений
Губернатор считает, что стоит говорить уже не о режиме самоизоляции, а о режиме повышенной готовности.
Atas.info 04:33
Общество
Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Политика
Германия собралась стать гегемоном в Европе
На фоне пандемии коронавируса Германия, которая в течение последних десятилетий отказывалась занять роль лидера в регионе, решила пересмотреть свою политику и собралась стать гегемоном в Европе.
Lenta.ru 08:48
Игры
Следующая игра автора BioShock будет «очень странной»
Создатель BioShock Кен Левин заявил, что игра, над которой он сейчас работает в студии Ghost Story, будет «очень странной».
CyberSport.ru 01:12
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за подозрения в расизме
Компания Audi решила прекратить сотрудничество с российской телеведущей Ксенией Собчак после скандальных высказываний, в которых усмотрели расизм.
Авторамблер 05:52
Политика
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:02
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Религия
Опальный схиигумен Сергий назвал РПЦ «главным врагом России»
Вечерний курьер 06:10
Политика
Песков оценил слова Лукашенко о вмешательстве в выборы в Белоруссии
По словам Пескова, Россия никогда не вмешивается в какие-либо электоральные процессы, особенно в тех случаях, когда дело касается Минска.
Слово и Дело 06:41
Кино
На экраны вышел сериал «Алекс Лютый»
В центре повествования — история коллаборациониста, который обманом вступил в ряды Советской армии и более 30 лет скрывал своё прошлое.
RT на русском 23 июня в 06:15
Политика
Токаев уволил главу минздрава, который заразился коронавирусом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке министра здравоохранения страны Елжана Биртанова после того, как он заразился коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:31
Происшествия
Суд рассмотрит жалобу на арест Верзилова 25 июня
Мосгорсуд 25 июня рассмотрит жалобу на административный арест издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова за нецензурную брань в общественном месте, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 23 июня в 09:16
Технологии
Tele2 запустила тариф для геймеров
PenzaNews 08:28
Политика
Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
RT на русском 08:36
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ
Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
Происшествия
В Челябинской области умерла врач, заболевшая COVID-19
Врач-педиатр детской поликлиники города Миасс (Челябинская область) умерла от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областного Минздрава.
РИА Новости 08:32
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Общество
Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму
RT на русском вчера в 20:39