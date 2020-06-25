За 15 минут до экзамена была влажная уборка, в классе духота, еще садятся дети, жарко, такая же температура, как сейчас.

с чего всё началось

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение. С 23 марта по 12 апреля они были на внеочередных каникулах и должны были соблюдать режим самоизоляции, предписанный властями регионов.

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

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