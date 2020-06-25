Коронавирус

РБКРБКШкольников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение. С 23 марта по 12 апреля они были на внеочередных каникулах и должны были соблюдать режим самоизоляции, предписанный властями регионов.
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с чего всё началось

Рособрнадзор: опыт онлайн-обучения в школах применят при вспышках простудных заболеваний

Основная волна сдачи начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.
ТАСС05:11

Подробнее о событии

Опыт онлайн-обучения в школах будет применяться при вспышках простудных заболеваний в России

Эхо Москвы11:29

Онлайн-обучение в школах решили использовать при вспышках простудных заболеваний

Взгляд.ру05:51

Опыт онлайн-обучения будут применять при вспышках простуды

Российская газета07:25

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

РБК05:52

Рособрнадзор: онлайн-обучение может использоваться при сезонных вспышках ОРВИ

Вести.Ru07:50

Рособрнадзор: опыт онлайн-обучения в школах применят при вспышках простудных заболеваний

ТАСС05:11

Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии

Lenta.ru05:05
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Происшествия

Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»

РИА Новости 12:15
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
4,9K
Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
4,6K
Политика

Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС 11:17
1,4K
Футбол

Сегодня «Челси» встретится с «Манчестер Сити»

Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1,81, в то время как на «Челси» можно поставить за 4,30.
ГЛАС.RU вчера в 23:48
Общество

В Башкирии на день запретят продажу алкоголя

Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий.
News102.ru 05:19
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Общество

Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам

Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
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Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
47
Армия и оружие

SANA: сирийские ПВО отражают атаку в окрестностях Хамы

Газета.Ru 23 июня в 18:26
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Политика

У Индии возникли проблемы с производством аналога автомата Калашникова

В ноябре 2018 года сообщалось, что Россия и Индия договорились о заключении соглашения, которое позволит создать в республике совместное предприятие по производству 650 тыс. автоматов Калашникова АК-103.
Взгляд.ру 10:54
Общество

В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов

Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
Интерфакс 11:54
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Здоровье

С 29 июня на Кубани откроют детские сады

На заседании оперативного штаба Вениамин Кондратьев заявил, что во многих кубанских семьях сложилась ситуация, когда мама и папа уже имеют возможность работать, а детей отставить не с кем.
За рулем Кубань 11:10
Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
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Экономика

Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой

Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
Ведомости вчера в 16:58
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Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
614
Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Вести ФМ 23 июня в 13:56
6,1K
Авто

Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила

С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
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Культура

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
1,3K
Космос

SpaceX специально взорвала топливный бак Starship SN7

Проведенное на прошлой неделе тестирование бака SN7 прошло без взрыва, но бак начал протекать.
Популярная механика вчера в 10:39
17
Общество

В Петербурге снова откроют парки и летние веранды кафе

С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра.
Известия 13:26
47
Общество

Путин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян

Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
МР7.ру 23 июня в 10:29
3,2K
Экономика

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

Партнерские отношения «Яндекса» и Сбербанка начались в 2009 году, когда банк получил «золотую акцию» компании, которая давала право блокировать сделки по консолидации 25% компании в руках одного владельца.
РБК 23 июня в 16:37
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Происшествия

В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького

Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM 11:23
16
Авто

АвтоВАЗ снова повысит цены на все модели Lada

В последний раз АвтоВАЗ переписывал ценник на свои модели в середине мая. Тогда машины подорожали в среднем на 5-7 тыс. рублей.
AutoNews 12:42
42
Происшествия

Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков в Шри-Ланке

Суд в Шри-Ланке взял под стражу двух россиян по делу российского ученого Александра Игнатенко, которого местные власти обвинили в незаконном сборе жуков.
Газета.Ru 09:01
20
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
747
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
376
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
482
Политика

В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ

Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
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