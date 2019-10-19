Происшествия
Газета.RuШкольный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием. Видеозапись с камер наблюдения обнародовал телеканал ABC News. Как сообщается, инцидент случился в мае 2019 года.
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Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 10:32
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны
Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
РИА Новости 16:09
Происшествия
Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.
News.ru 08:19
Энергетика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Pravda.Ru вчера в 10:05
Наука
Чем нас лечат: псориаз. Зима близко
Как стрептококк может вызывать псориаз и заставить иммунитет возненавидеть клетки родного организма, как отличить эту болезнь от похожих, почему от дерматологических проблем может помочь солнечный свет и какие простые и бесплатные меры добавят вам очков в борьбе с симптомами болезни, рассказывает Indicator.Ru.
Индикатор 17 октября в 11:34
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Игры
«Мир „Ведьмака“ был плоским»: в Cyberpunk 2077 переделали стриминг объектов
Руководитель краковского офиса CD Projekt RED Джон Мамаис в интервью AusGamers рассказал, что для Cyberpunk 2077 студии пришлось значительно переделать использованные в третьем «Ведьмаке» технологии.
Игромания.ру вчера в 09:37
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Рамблер 17 октября в 20:02
Музыка
Вышла неизданная версия песни Принса 1979 года
iReactor 22:03
Армия и оружие
В сирийской Эр-Ракке началось восстановление нефтегазовых месторождений
"Восстановление работы месторождений потребует большого труда и привлечения крупных компаний", - добавил он.
РИА Новости 21:33
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Игромания.ру 17 октября в 12:10
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Известия 14:32
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая похвасталась фигурой после многодневного голодания
Gazeta.SPb вчера в 17:17
Общество
Россияне потребляют больше рекомендованной нормы яиц
В среднем житель России съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную рациональную норму на 8% (260 яиц), пишет РБК.
BFM.ru вчера в 02:15
Футбол
«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании
РИА Новости 08:56
Наука
Перец чили может замедлить прогрессирование рака легких
Исследователи из Рурского университета Бохума в Германии, предполагают, что природное соединение капсаицин из перца чили может представлять собой новую терапию для борьбы с метастазами у больных раком легких.
ГЛАС.RU вчера в 16:51
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Единоборства
Макгрегор на русском языке обратился к Нурмагомедову после оскорблений
Ранее отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о желании провести бой с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором в Москве, писал News.ru.
News.ru 16:13
Здоровье
Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах
По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
Informus.ru 02:55
Армия и оружие
В Анкаре заявили о планах разместить беженцев на сирийской границе
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет, чтобы правительственные войска Сирии отошли от сирийско-турецкой границы, чтобы Анкара могла разместить на этой территории беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
РБК 20:52
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM 17 октября в 01:39
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Армия и оружие
Американцы бросили свою военную базу в Сирии
Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ 05:38
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Экономика
Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян
В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС вчера в 13:46
Политика
Киев направил Москве ноту протеста из-за гуманитарной помощи Донбассу
Аргументы и Факты вчера в 12:30