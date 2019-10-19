Происшествия

Газета.RuГазета.RuШкольный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием. Видеозапись с камер наблюдения обнародовал телеканал ABC News. Как сообщается, инцидент случился в мае 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В США школьный тренер обезоружил ученика с дробовиком с помощью объятий

РИА Новости17:35

В школе штата Орегон учитель обезоружил ученика, заключив его в объятия

ТАСС16:48

В США тренер разоружил школьного стрелка с помощью «обнимашек»

Московский Комсомолец15:23

В США тренер предотвратил стрельбу в школе при помощи объятий

Известия15:54

Школьный тренер в США обезоружил ученика объятиями

Говорит Москва15:21

Видео: школьный тренер объятиями предотвратил массовый расстрел

РЕН ТВ15:08

Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

РБК14:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 10:32
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58
Армия и оружие

Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны

Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
РИА Новости 16:09
Происшествия

Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.
News.ru 08:19
Энергетика

«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Pravda.Ru вчера в 10:05
Наука

Чем нас лечат: псориаз. Зима близко

Как стрептококк может вызывать псориаз и заставить иммунитет возненавидеть клетки родного организма, как отличить эту болезнь от похожих, почему от дерматологических проблем может помочь солнечный свет и какие простые и бесплатные меры добавят вам очков в борьбе с симптомами болезни, рассказывает Indicator.Ru.
Индикатор 17 октября в 11:34
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Игры

«Мир „Ведьмака“ был плоским»: в Cyberpunk 2077 переделали стриминг объектов

Руководитель краковского офиса CD Projekt RED Джон Мамаис в интервью AusGamers рассказал, что для Cyberpunk 2077 студии пришлось значительно переделать использованные в третьем «Ведьмаке» технологии.
Игромания.ру вчера в 09:37
Космос

Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы

Рамблер 17 октября в 20:02
Музыка

Вышла неизданная версия песни Принса 1979 года

iReactor 22:03
Армия и оружие

В сирийской Эр-Ракке началось восстановление нефтегазовых месторождений

"Восстановление работы месторождений потребует большого труда и привлечения крупных компаний", - добавил он.
РИА Новости 21:33
Игры

«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order

Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Игромания.ру 17 октября в 12:10
Происшествия

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Футбол

Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»

Известия 14:32
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая похвасталась фигурой после многодневного голодания

Gazeta.SPb вчера в 17:17
Общество

Россияне потребляют больше рекомендованной нормы яиц

В среднем житель России съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную рациональную норму на 8% (260 яиц), пишет РБК.
BFM.ru вчера в 02:15
Футбол

«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании

РИА Новости 08:56
Наука

Перец чили может замедлить прогрессирование рака легких

Исследователи из Рурского университета Бохума в Германии, предполагают, что природное соединение капсаицин из перца чили может представлять собой новую терапию для борьбы с метастазами у больных раком легких.
ГЛАС.RU вчера в 16:51
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Известия 20:36
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Единоборства

Макгрегор на русском языке обратился к Нурмагомедову после оскорблений

Ранее отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о желании провести бой с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором в Москве, писал News.ru.
News.ru 16:13
Здоровье

Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах

По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
Informus.ru 02:55
Армия и оружие

В Анкаре заявили о планах разместить беженцев на сирийской границе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет, чтобы правительственные войска Сирии отошли от сирийско-турецкой границы, чтобы Анкара могла разместить на этой территории беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
РБК 20:52
Общество

Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане

16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM 17 октября в 01:39
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Армия и оружие

Американцы бросили свою военную базу в Сирии

Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ 05:38
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Экономика

Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян

В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС вчера в 13:46
Политика

Киев направил Москве ноту протеста из-за гуманитарной помощи Донбассу

Аргументы и Факты вчера в 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное