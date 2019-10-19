Происшествия

Газета.RuГазета.RuШкольный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием. Видеозапись с камер наблюдения обнародовал телеканал ABC News. Как сообщается, инцидент случился в мае 2019 года.
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