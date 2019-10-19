Происшествия
Газета.RuШкольный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием. Видеозапись с камер наблюдения обнародовал телеканал ABC News. Как сообщается, инцидент случился в мае 2019 года.
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Политика
Савченко рассказала о вранье Порошенко про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение военными ВСУ минских соглашений.
Газета.Ru 06:47
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 17 октября в 13:05
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Известия 14:32
Политика
Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit
Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
Газета.Ru 10:06
Происшествия
Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.
News.ru 08:19
Армия и оружие
Эрдоган захотел договориться с Россией по курдам
22 октября Реджеп Эрдоган планирует посетить Сочи. Там он обсудит с Владимиром Путиным ситуацию в Сирии.
ГЛАС.RU вчера в 13:38
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами
Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.
Экономика сегодня 13:49
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Вильфанд отметил, что устойчивые антициклоны не характерны для середины осени.
РИА Новости 23:18
Политика
Трамп отказался проводить G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral Miami.
Газета.Ru 22:30
Происшествия
В Екатеринбурге подняли на поверхность тело второго погибшего рабочего
Тело второго сотрудника коммунальных служб, которого завалило грунтом в Екатеринбурге, подняли на поверхность в воскресенье, 20 октября.
Известия 23:02
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Армия и оружие
Секретные учения НАТО по сценарию атомной войны начались в Германии
Экономика сегодня вчера в 23:54
Наука
Раскрыто влияние перца чили на развитие рака
Учёные из Университета Маршалла в США обнаружили, что вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может помогать при раке лёгких.
Ferra 09:02
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Здоровье
Росптицесоюз порекомендовал россиянам увеличить потребление яиц
Ранее сегодня аналитики Sberbank Investment Research сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами.
РБК вчера в 10:11
Происшествия
Макгрегор вновь обвиняется в сексуальном насилии
Газета.Ru 17:15
Религия
На литургии Элладской Церкви в Салониках поминали раскольника Епифания
19 октября 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей во время литургии в Салониках, в сослужении иерархов и предстоятеля Элладской Православной Церкви архиепископа Иеронима, упомянул на Великом Входе в числе предстоятелей Православных Церквей и имя главы ПЦУ Епифания Думенко, сообщает греческое издание Оrthodoxia.info.
Голос Правды 11:38
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд
После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
RT на русском 17:31
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости вчера в 06:25
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Наука
Мы помним, когда спим: ученые выяснили, как стабилизируются воспоминания
Исследователи выяснили, что во время сна происходит изоляция нейронных узлов, которые формируют долговременную память.
Экология Регионов 02:49
Происшествия
Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине
Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru 20:00
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспересадочным авиарейсом.
РИА Новости 20:46
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о переброске около 1000 военных из Сирии в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ*.
RT на русском 23:30