Происшествия
Газета.RuШкольный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием. Видеозапись с камер наблюдения обнародовал телеканал ABC News. Как сообщается, инцидент случился в мае 2019 года.
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Зонд InSight возобновил «буровые работы» на Марсе
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Политика
Медведев и Вучич поучаствовали в параде военной техники под Белградом
Российский премьер Дмитрий Медведев встретился с президентом Сербии Александром Вучичем и поучаствовал в параде военной техники.
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Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов»
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СК провел обыски в компании, рабочие которой погибли при прорыве дамбы
На сайте Следственного комитета (СК) России была представлена информация о том, что сотрудники ведомства провели обыски в офисе золотодобывающей организации, рабочие которой погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае.
Журналистская правда 12:15
Армия и оружие
На севере Сирии возобновились обстрелы, несмотря на перемирие
В четверг США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии на 120 часов, чтобы дать возможность силам Рабочей партии Курдистана выйти в безопасную зону.
Аргументы и Факты вчера в 04:10
Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
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REGNUM 13:25
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
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В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
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Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
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Происшествия
В Орловской области мать держала дочь в клетке и продавала педофилам
Дома держала в клетке, на улицу вывозила в сумке на колесах, продавала желающим для сексуальных утех за бутылку водки.
Недвижимость.RU 16:53
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru 16:19
Кино
Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая
Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
Армия и оружие
Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии
Протяженность зоны безопасности создаваемой Турцией на границе с Сирией составит 444 километра, глубина – 32 километра, сообщает РИА Новости со ссылкой на советник президента Турции Ясина Актая.
Москва 24 16:48
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Гаджеты
Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность
Профиль вчера в 04:16
Общество
Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:35
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Народные новости 01:45
Политика
Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции
RT на русском 14:33
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Экономика
Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии
12 октября 2018 года Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.
Известия 12:11
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 16:46
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru 08:42
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Джорджевичу диагностировано повреждение связок колена
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«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче Примеры
В 9-м туре испанской Примеры «Мальорка» принимала мадридский «Реал».
Чемпионат 16:52
Космос
Начался первый в истории только женский выход в открытый космос
НАСА ведет прямую трансляцию выхода в открытый космос астронавтов Кристины Кук и Джессики Мейр.
Московский Комсомолец вчера в 08:18