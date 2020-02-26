Общество

iReactoriReactorШколы Дальнего Востока эвакуируют из-за сообщений о «минировании»

В мэрии Комсомольска-на-Амуре ТАСС сообщили, что эвакуированные школьники были размещены в зданиях соседних социальных объектов. Кроме того, сообщения о «минировании» поступили в две школы Владивостока. В Хабаровске в общей сложности были эвакуированы более 41,3 тыс. детей и 3,1 тыс. взрослых.
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