Общество
iReactorШколы Дальнего Востока эвакуируют из-за сообщений о «минировании»
В мэрии Комсомольска-на-Амуре ТАСС сообщили, что эвакуированные школьники были размещены в зданиях соседних социальных объектов. Кроме того, сообщения о «минировании» поступили в две школы Владивостока. В Хабаровске в общей сложности были эвакуированы более 41,3 тыс. детей и 3,1 тыс. взрослых.
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На Дальнем Востоке эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании
Московский Комсомолецвчера в 22:03
На Дальнем Востоке и в Сибири эвакуируют школы из-за сообщений о «минировании»
Коммерсантъвчера в 19:42
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:29, Ашберн
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