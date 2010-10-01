Коронавирус
Телеканал Архыз 24Школы КЧР ушли на каникулы для профилактики коронавируса
Карачаево-Черкесия переходит на особый режим — школы досрочно уходят на каникулы, ВУЗы на дистанционное обучение, а в детские сады малышей отправляют на добровольной основе. Список мер, принятых вчера Республиканским Оперативным штабом, начинает воплощаться в жизнь.
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Екатеринбургских школьников пока не отправили на каникулы из-за коронавируса
Новый День16 марта в 00:42
В КЧР из-за коронавируса запретили мероприятия на 50 и более человек
Аргументы и Факты - Ставропольвчера в 03:18
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва, отвечая на вопрос корреспондента "Газеты.Ru".
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FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
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Расследование по уголовному делу в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве молодой аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
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Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
По мнению специалистов из Германии, значительная часть европейских туристов могла заразиться коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии.
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Курс доллара сегодня превысил 79 рублей
Сегодня, 18 марта, курс доллара в первые минуты торгов вырос до 79,22 рубля. Однако после скачка рост замедлился.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
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Трое прохожих задержали и передали полицейским мужчину, устроившего поножовщину на автобусной остановке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую
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Общество
Россия ограничит полеты в США, Британию и ОАЭ
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте правительства.
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Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года
Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель
Цена барреля нефти марки Brent к 12.51 мск на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась до $27,65, WTI – до $25,39.
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ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
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Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
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Украинский канал ICTV во время обращения президента Владимира Зеленского по ошибке запустил титры об убийстве.
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В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других
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Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.