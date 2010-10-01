Коронавирус

Телеканал Архыз 24Телеканал Архыз 24Школы КЧР ушли на каникулы для профилактики коронавируса

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Карачаево-Черкесия переходит на особый режим — школы досрочно уходят на каникулы, ВУЗы на дистанционное обучение, а в детские сады малышей отправляют на добровольной основе. Список мер, принятых вчера Республиканским Оперативным штабом, начинает воплощаться в жизнь.
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