Карачаево-Черкесия переходит на особый режим — школы досрочно уходят на каникулы, ВУЗы на дистанционное обучение, а в детские сады малышей отправляют на добровольной основе. Список мер, принятых вчера Республиканским Оперативным штабом, начинает воплощаться в жизнь.

Школы КЧР ушли на каникулы для профилактики коронавируса

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