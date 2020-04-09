Коронавирус
АвторадиоХабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год
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Общество
Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве
Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Экономика
Путин предложил новые меры поддержки предприятий
В каждом регионе составят список системообразующих предприятий, в связи с чем необходимо принять дополнительные меры поддержки таких предприятий, особенно малых и средних предприятий (МСП), заявил президент Владимир Путин.
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей
Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Общество
Правительство России упростило порядок оформления инвалидности
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка оформления инвалидности до 1 октября 2020 года.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Авто
Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа
Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Энергетика
Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году
«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
Общество
Сергей Собянин рассказал о начале выплаты пособий по безработице
Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7370 рублей — доплата из бюджета Москвы.
Политика
Путин проведет совещание по ОПК и заседание комиссии по ВТС
Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание по оборонно-промышленному комплексу, заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству и пообщается с постоянными членами Совбеза РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
Коронавирус подтвержден у ухтинки и двух жителей Сыктывдинского района
По сообщению администрации Сыктывдинского района, в муниципалитете подтверждены два случая заражения коронавирусом.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Здоровье
Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе
Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Здоровье
В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом
В городской больнице Йошкар-Олы умерла первая в Республике Марий Эл пациентка с подтвержденным коронавирусом.
Общество
В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля
Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
Общество
Девятиклассники сдадут всего два экзамена на ОГЭ
Министр образования в прямом эфире заявил, что дополнительные экзамены во время ОГЭ девятиклассники сдавать не будут.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Общество
Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов
Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов.
Здоровье
В Белоруссии резко выросло число инфицированных Covid-19
Общее число инфицированных коронавирусом Covid-19 в Белоруссии превысило 1 тыс. человек.
Экономика
Аксаков анонсировал увеличение кредита для каникул из-за вируса
Глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков рассказал, что для Москвы порог по ипотечным кредитам может быть увеличен до 5–7 млн. рублей.
Политика
Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев
Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский показал новорожденного сына
8 апреля 71-летний режиссер и отец детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский вновь стал отцом.
Армия и оружие
МИД Сирии назвал доклад ОЗХО по химатакам сфабрикованным
МИД Сирии назвал сфабрикованным доклад Организации по запрещению химического оружия, в котором утверждается, что сирийские войска использовали химическое оружие в 2017 году.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Москве
Общество
Губернатор Оренбургской области ужесточил режим самоизоляции
Режим самоизоляции в области действует с 4 апреля.
Происшествия
На Кубани умерли две женщины с коронавирусом
59-летняя женщина умерла в четверг утром в больнице Новороссийска. Как выяснилось, она контактировала с вернувшимся из Нидерландов.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Общество
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».