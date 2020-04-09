Коронавирус

АвторадиоАвторадиоХабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год

Хабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Школы Хабаровского края поэтапно отправят на каникулы

КП - Хабаровск04:51

Дети из малоимущих семей в Хабаровском крае будут получать сухпайки на досрочных каникулах

Губерния04:47

Ученики 1–7 классов в Хабаровском крае поэтапно уйдут на каникулы

РИА Новости03:05

Школьников Хабаровского края отправляют на каникулы. Но не всех и поэтапно

AmurMedia.ru02:52

Большинство школьников Хабаровского края уйдут на каникулы досрочно

Хабаровский край сегодня02:30

Хабаровские школьники отправятся на досрочные каникулы

Transsibinfo00:56

Хабаровские школьники отправятся на досрочные каникулы

PROkhab.ru00:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Общество

Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Известия 08:47
Экономика

Путин предложил новые меры поддержки предприятий

В каждом регионе составят список системообразующих предприятий, в связи с чем необходимо принять дополнительные меры поддержки таких предприятий, особенно малых и средних предприятий (МСП), заявил президент Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 09:25
Футбол

В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя

Soccer.ru 06:19
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей

Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
РБК вчера в 10:24
Энергетика

Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Вести.Ru 08:27
Общество

Правительство России упростило порядок оформления инвалидности

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка оформления инвалидности до 1 октября 2020 года.
Молодежь Дагестана 08:27
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Авто

Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа

Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Tvoe-avto.com 07 апреля в 04:28
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Энергетика

Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году

«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
RT на русском 06:47
Общество

Сергей Собянин рассказал о начале выплаты пособий по безработице

Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7370 рублей — доплата из бюджета Москвы.
Вечерняя Москва 08:47
Политика

Путин проведет совещание по ОПК и заседание комиссии по ВТС

Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание по оборонно-промышленному комплексу, заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству и пообщается с постоянными членами Совбеза РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Происшествия

Коронавирус подтвержден у ухтинки и двух жителей Сыктывдинского района

По сообщению администрации Сыктывдинского района, в муниципалитете подтверждены два случая заражения коронавирусом.
КомиОнлайн 06:04
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 08:57
Здоровье

Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:27
Здоровье

В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом

В городской больнице Йошкар-Олы умерла первая в Республике Марий Эл пациентка с подтвержденным коронавирусом.
Lenta.ru 07:52
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
SamRU.ru 07:25
Общество

Девятиклассники сдадут всего два экзамена на ОГЭ

Министр образования в прямом эфире заявил, что дополнительные экзамены во время ОГЭ девятиклассники сдавать не будут.
Сибкрай.ru 04:17
Кино

Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Российская газета 06:50
Общество

Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов

Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов.
Evo-rus.com 08:16
Здоровье

В Белоруссии резко выросло число инфицированных Covid-19

Общее число инфицированных коронавирусом Covid-19 в Белоруссии превысило 1 тыс. человек.
Евразия Daily вчера в 05:18
Экономика

Аксаков анонсировал увеличение кредита для каникул из-за вируса

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков рассказал, что для Москвы порог по ипотечным кредитам может быть увеличен до 5–7 млн. рублей.
Мой Брянск 08:47
Политика

Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев

Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:36
Шоу-бизнес

71-летний Борис Грачевский показал новорожденного сына

8 апреля 71-летний режиссер и отец детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский вновь стал отцом.
Uznayvse.ru вчера в 13:45
Армия и оружие

МИД Сирии назвал доклад ОЗХО по химатакам сфабрикованным

МИД Сирии назвал сфабрикованным доклад Организации по запрещению химического оружия, в котором утверждается, что сирийские войска использовали химическое оружие в 2017 году.
РИА Новости 09:05
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Москве

Газета.Ru вчера в 15:55
Общество

Губернатор Оренбургской области ужесточил режим самоизоляции

Режим самоизоляции в области действует с 4 апреля.
SM News 08:12
Происшествия

На Кубани умерли две женщины с коронавирусом

59-летняя женщина умерла в четверг утром в больнице Новороссийска. Как выяснилось, она контактировала с вернувшимся из Нидерландов.
Российская газета 08:58
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Газета.Ru 03:54
Общество

В России допустили еще один перенос ЕГЭ

В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».
Lenta.ru 09:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное