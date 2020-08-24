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РИАМО
РИАМО

Московские школы заработают с 1 сентября в очном режиме

С 1 сентября столичные школы начнут работать в стандартном очном режиме, дистанционных занятий не планируется, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.В источнике
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Российская газета

Выбор за родителями: учить ребенка очно или дистанционно

Российская газета07:24
Москва 24

Власти Москвы пока не планируют переводить школы на онлайн-обучение

Москва 2405:06
РИА Новости

В Москве не планируют вводить дистанционный формат в школах

РИА Новости06:07
Газета.Ru

Ракова рассказала об особенностях нового учебного года

Газета.Ru05:27
РИАМО

Московские школы заработают с 1 сентября в очном режиме

РИАМО05:27
RT на русском

Власти Москвы не намерены переводить школы на дистанционное обучение

RT на русском05:20
Агентство Москва

Ракова: Дистанционного формата обучения в московских школах не планируется

Агентство Москва06:20

В Москве задержали топ-менеджеров МАИ и бывшего замгендиректора «ИЛ»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБК11:32
37

В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности.
РБК11:46
3

В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
REGNUM03:26
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Продлены сроки изоляции экипажа МКС в российском сегменте станции

Москва, 24 августа 2020, 18:45 — REGNUM Срок изоляции экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте продляется ещё на одни сутки, сообщает 24 августа пресс-служба корпорации «Роскосмос».
REGNUM11:45
3

«Краснодар» подал жалобу на 11 судейских ошибок в матче против «Урала»

Напомним, игра четвертого тура РПЛ состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой «Урала» со счётом 1:0.Как сообщает источник, «Краснодар» обратился в Судейско-экспертную комиссию и указал на 11 ошибочных, по мнению клуба, решений судьи.
Vprognoze.ru12:05