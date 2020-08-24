Московские школы заработают с 1 сентября в очном режиме
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С 1 сентября столичные школы начнут работать в стандартном очном режиме, дистанционных занятий не планируется, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.В источнике
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