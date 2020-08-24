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Общество
Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме

Оперативный штаб Москвы сообщил, что столичные школы начнут работу 1 сентября в стандартном - очном - режиме, дистанционное обучение не планируется ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях.В источнике
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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В школах будут соблюдаться дополнительные санитарно-эпидемиологические меры безопасности

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:28
Москва 24

В Москве рассказали о правилах для школ к началу учебного года

Москва 2408:01
РИАМО

Московские школы заработают с 1 сентября в очном режиме

РИАМО05:27
Агентство Москва

Ракова: Дистанционного формата обучения в московских школах не планируется

Агентство Москва06:20
РИА Новости

В Москве не планируют вводить дистанционный формат в школах

РИА Новости06:07
Российская газета

Выбор за родителями: учить ребенка очно или дистанционно

Российская газета07:24
RT на русском

Власти Москвы не намерены переводить школы на дистанционное обучение

RT на русском05:20

МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета09:27
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Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новостивчера в 04:46