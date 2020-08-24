Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме
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Оперативный штаб Москвы сообщил, что столичные школы начнут работу 1 сентября в стандартном - очном - режиме, дистанционное обучение не планируется ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях.В источнике
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В школах будут соблюдаться дополнительные санитарно-эпидемиологические меры безопасности
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:28