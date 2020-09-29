Школы Москвы отправят на двухнедельные каникулы из-за коронавируса
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Школьники в Москве уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября из-за сезона простуд и роста новых случаев заражения коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Обычно школьные каникулы длятся одну неделю. Детские сады в этот период будут работать по обычному графику.В источнике
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Сергей Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на двухнедельные каникулы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:04