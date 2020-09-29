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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Школы Москвы отправят на двухнедельные каникулы из-за коронавируса

Школьники в Москве уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября из-за сезона простуд и роста новых случаев заражения коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Обычно школьные каникулы длятся одну неделю. Детские сады в этот период будут работать по обычному графику.В источнике
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РИА Новости

Собянин рассказал о работе детских садов в октябре

РИА Новости03:59
RT на русском

Школьников в Москве отправят на двухнедельные каникулы

RT на русском02:11
Российская газета

Собянин: Длинные школьные каникулы помогут снизить заболеваемость

Российская газета02:29
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на двухнедельные каникулы

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:04
РБК

В Москве на две недели приостановят работу детских кружков

РБК02:44
Комсомольская правда

Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на двухнедельные каникулы

Комсомольская правда02:30
Агентство Москва

Сергей Собянин: Школьные каникулы продлят для сокращения заболеваемости

Агентство Москва02:04

Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге в августе 2018 года.
Газета.Ru05:07
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Роспотребнадзор рекомендовал запретить приём пищи на рабочих местах

Москва, 29 сентября 2020, 09:42 — REGNUM В связи с увеличением числа заразившихся коронавирусом Роспотребнадзор рекомендовал работодателям запретить сотрудникам принимать пищу на рабочих местах, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM02:42
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Власти ФРГ усомнились в законности санкций США против Nord Stream 2

Берлин, 28 сентября 2020, 15:28 — REGNUM В правительстве ФРГ намерены внимательно изучить оценку, данную бундестагом вводимым США санкциям против проекта «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 28 сентября, в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
REGNUMвчера в 08:28
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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

Подчеркивается, что в текущем году среднедушевой прожиточный минимум в целом по РФ может составить 11241 руб. Если он вырастет на индекс потребительских цен на будущий год (3,7 процента), то значение прожиточного минимума будет равно 11653 руб. Напомним, что на днях Путин заявил, что зарплата до 12000 руб. в России является недопустимой.
Evo-rus.com27 сентября в 07:29
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