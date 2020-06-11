Коронавирус
ИзвестияШколы Петербурга откроются 1 сентября в очном режиме
Образовательные учреждения Санкт-Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября, заявил в четверг, 11 июня, в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса губернатор города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.
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Общество
Объявлены сроки выдачи аттестатов российским школьникам
Большинство российских школьников получат аттестаты о среднем образовании до 11 июня, остальные — до 15-го.
Lenta.ru 07:48
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Общество
Названы визуальные признаки заражения коронавирусом
РИА Новости 05:40
Экономика
Ипотечные ставки в России снизились до рекордно низкого уровня
Ипотечные ставки в России снизились до минимальных значений с 2018 года, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".
РИА Новости 06:37
Общество
В Кузбассе частично снимают ограничения, введённые из-за коронавируса
Губернатор Сергей Цивилёв подписал распоряжение о частичном снятии ограничений, введённых из-за риска распространения коронавируса.
Газета Кемерова 07:12
Происшествия
У бывших руководителей Аграрного университета проходят обыски
У бывшего проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и бывшего начальника коммерческого управления университета проходят обыски.
Питерские заметки 05:53
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Происшествия
Адвокат Киркорова стал защищать семью погибшего в ДТП с Ефремовым
URA.Ru вчера в 12:03
Фигурное катание
Жилина вошла в состав юношеской сборной России на новый сезон
Министерство спорта России опубликовало состав юношеской национальной команды по фигурному катанию на сезон-2020/21.
Нева Спорт 06:31
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Здоровье
Татарстан получил первую партию препарата «Авифавир»
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир".
ТАСС 07:08
Общество
Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы
У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
ТАСС 07:17
Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о своем отношении к Ефремову
Разин вспомнил, что в Сочи на «Кинотавре» Ефремов постоянно был в подпитии и использовал много нецензурных слов.
Аргументы недели вчера в 11:13
Политика
США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики
Газета.Ru 09 июня в 14:33
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия вчера в 04:12
Общество
Власти Москвы оплатят тестирование сотрудников компаний на коронавирус
Власти Москвы оплатят тестирование сотрудников столичных компаний на коронавирусную инфекцию COVID-19, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 07:53
Политика
МИД Грузии вызовет посла Украины из-за заявлений Саакашвили
МИД Грузии вызовет посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова для объяснений относительно заявлений главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили о том, что он будет "на передовой" на предстоящих осенью парламентских выборах в Грузии.
ТАСС 05:52
Происшествия
Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома
Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.
РЕН ТВ 07:26
Политика
Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 1 июля
Еврокомиссия на этой неделе опубликует рекомендации открыть внешние границы Европейского союза с 1 июля, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Газета.Ru вчера в 06:19
Наука
Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса
Повсеместное применение масок позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию.
РИА Новости 02:18
Здоровье
Четыре детских сада и школа в Южно-Сахалинске закрыты на карантин
В Южно-Сахалинске в связи с получением положительных результатов на COVID-2019 у родителей детей, посещающих образовательные учреждения, на основании постановлений Роспотребнадзора закрыты для проведения заключительной дезинфекции ДОУ №5, 8, 38, 50 и СОШ №8. О карантине в одном из этих детсадов Sakh.com писал сегодня.
Сахалин.Инфо 06:32
Происшествия
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Общество
В Краснодарском крае отменили пропускной режим
Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края.
Известия 07:15
Общество
Участники беспорядков в США снесли памятник Колумбу
Профиль вчера в 23:08