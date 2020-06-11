Коронавирус

ИзвестияИзвестияШколы Петербурга откроются 1 сентября в очном режиме

Образовательные учреждения Санкт-Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября, заявил в четверг, 11 июня, в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса губернатор города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.
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Новый учебный год в Петербурге начнется в срок и в очном режиме

Телеканал Санкт-Петербург05:54

Петербургские школы и детские сады будут работать в очном режиме

DP.RU06:03

Образовательные учреждения Петербурга с 1 сентября возобновят работу в очном режиме

78.ru05:55

С 1 сентября школы в Санкт-Петербурге начнут работать в обычном режиме

КП - Санкт-Петербург06:14

Школы Петербурга откроются 1 сентября

Петербургский дневник05:52

Образовательные учреждения Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября

ТАСС05:44

Без утренников, но с проверкой температуры: школы и детсады Петербурга откроются 1 сентября

Мойка7805:43
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Общество

Объявлены сроки выдачи аттестатов российским школьникам

Большинство российских школьников получат аттестаты о среднем образовании до 11 июня, остальные — до 15-го.
Lenta.ru 07:48
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Общество

Названы визуальные признаки заражения коронавирусом

РИА Новости 05:40
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Экономика

Ипотечные ставки в России снизились до рекордно низкого уровня

Ипотечные ставки в России снизились до минимальных значений с 2018 года, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".
РИА Новости 06:37
Кино

Кинокритик отреагировал на удаление «Унесенных ветром» с HBO

Piter.tv 07:36
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Общество

В Кузбассе частично снимают ограничения, введённые из-за коронавируса

Губернатор Сергей Цивилёв подписал распоряжение о частичном снятии ограничений, введённых из-за риска распространения коронавируса.
Газета Кемерова 07:12
Происшествия

У бывших руководителей Аграрного университета проходят обыски

У бывшего проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и бывшего начальника коммерческого управления университета проходят обыски.
Питерские заметки 05:53
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Происшествия

Адвокат Киркорова стал защищать семью погибшего в ДТП с Ефремовым

URA.Ru вчера в 12:03
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Фигурное катание

Жилина вошла в состав юношеской сборной России на новый сезон

Министерство спорта России опубликовало состав юношеской национальной команды по фигурному катанию на сезон-2020/21.
Нева Спорт 06:31
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Здоровье

Татарстан получил первую партию препарата «Авифавир»

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир".
ТАСС 07:08
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Общество

Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы

У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
ТАСС 07:17
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Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о своем отношении к Ефремову

Разин вспомнил, что в Сочи на «Кинотавре» Ефремов постоянно был в подпитии и использовал много нецензурных слов.
Аргументы недели вчера в 11:13
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Политика

США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики

Газета.Ru 09 июня в 14:33
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Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
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Происшествия

Ребенок выжил после падения с пятого этажа в Калужской области

Газета.Ru 07:07
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
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Энергетика

МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ

Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия вчера в 04:12
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Общество

Власти Москвы оплатят тестирование сотрудников компаний на коронавирус

Власти Москвы оплатят тестирование сотрудников столичных компаний на коронавирусную инфекцию COVID-19, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 07:53
Политика

МИД Грузии вызовет посла Украины из-за заявлений Саакашвили

МИД Грузии вызовет посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова для объяснений относительно заявлений главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили о том, что он будет "на передовой" на предстоящих осенью парламентских выборах в Грузии.
ТАСС 05:52
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Происшествия

Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома

Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.
РЕН ТВ 07:26
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Политика

Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 1 июля

Еврокомиссия на этой неделе опубликует рекомендации открыть внешние границы Европейского союза с 1 июля, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Газета.Ru вчера в 06:19
Наука

Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса

Повсеместное применение масок позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию.
РИА Новости 02:18
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Здоровье

Четыре детских сада и школа в Южно-Сахалинске закрыты на карантин

В Южно-Сахалинске в связи с получением положительных результатов на COVID-2019 у родителей детей, посещающих образовательные учреждения, на основании постановлений Роспотребнадзора закрыты для проведения заключительной дезинфекции ДОУ №5, 8, 38, 50 и СОШ №8. О карантине в одном из этих детсадов Sakh.com писал сегодня.
Сахалин.Инфо 06:32
Происшествия

Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram

Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
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Общество

В Краснодарском крае отменили пропускной режим

Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края.
Известия 07:15
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Общество

Участники беспорядков в США снесли памятник Колумбу

Профиль вчера в 23:08
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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