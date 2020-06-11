с чего всё началось

Образовательные учреждения Санкт-Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября, заявил в четверг, 11 июня, в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса губернатор города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Общество Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события. 2

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции. 3

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 2,8K

Игры В Британии появились цены на Playstation 5 и игры к ней На британском Amazon появились заглушки с ценой Playstation 5 и несколько игр – от 2К, Take-Two, Bethesda и Bandai Namco Цена PS5 составит £599 (52 500 рублей),а игры по £60-70 (5100 и 6000 рублей) Если цена на игры может быть и пониже с учетом перевода из фунтов, то цена консоли скорее всего близка к реальности. 37

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 47

Авто УАЗ поднял цены на весь модельный ряд Ульяновский автозавод вновь поднял цены на весь модельный ряд. Внедорожники «Патриот», «Хантер» и «Пикап» подорожали на 30 – 45 тыс. рублей.

Происшествия Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью Сергея Захарова, который погиб в Москве в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области. 147

Политика Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью. 1

Гаджеты Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 с поддержкой NFC за $32 Что касается стоимости, то версия Xiaomi Mi Band 5 без поддержки NFC обойдётся в 27 долларов США, с поддержкой — в 32 доллара.

Политика Асад освободил от должности премьера Сирии Президент Сирии Башар Асад в четверг освободил от должности премьер-министра страны Имада Хамиса, сообщила пресс-служба сирийского лидера.

Футбол Игрок «Тоттенхэма» Алли отстранен на один матч за шутку о коронавирусе Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли на один матч за публикацию в социальных сетях шутливого видео о коронавирусе, сообщает Би-би-си.

Авто Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4. 5

Экономика Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута. 113