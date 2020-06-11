Общество

Радио ЗенитРадио ЗенитШколы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября

Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября. Перед стартом учебного года во всех образовательных учреждениях проведут генеральную уборку и дезинфекцию.
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Образовательные учреждения Санкт-Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября, заявил в четверг, 11 июня, в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса губернатор города Александр Беглов, сообщает
 пресс-служба Смольного.
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