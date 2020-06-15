Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях.

с чего всё началось

В российских школах установят оборудование с функцией распознавания лиц. Об этом во вторник, 16 июня, пишет газета «Ведомости».

Энергетика Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне. 539

Политика В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили. 251

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе. 898

Общество Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией Киев, 16 июня 2020, 10:16 — REGNUM Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщил 15 июня офис президента Украины. 11

Футбол Филиппе Коутиньо хочет вернуться в «Ливерпуль» Коутиньо защищал цвета «Ливерпуля» с 2013 по 2018 год, после чего перешёл в «Барселону».

Футбол Лигу Европы доиграют в Германии УЕФА определился с форматом доигровки Лиги Европы, сообщает Sky Sport Italia.

Происшествия В Ленобласти нашли расчлененное мужское тело с женскими имплантами Кировск, Ленинградская область, 16 июня 2020, 12:08 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области в реке Мга найдено расчлененное мужское тело с грудными имплантами. 10

Политика Умер отец экс-президента Украины Порошенко Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность". 2

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 550

Шоу-бизнес Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.

Шоу-бизнес 53-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа 53-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа Сальма Хайек не боится показывать свое лицо без макияжа.

Здоровье Уральские учёные создают программу защиты от будущих пандемий Программа «Общественное здоровье уральцев» предусматривает чёткий план, который поможет защитить свердловчан от будущих угроз и болезней, а также снизить влияние серьёзных эпидемий на экономику региона.

Политика Власти США хотят направить $1 трлн на восстановление инфраструктуры Вашингтон, 16 июня 2020, 09:05 — REGNUM Около $1 трлн планирует выделить администрация президента США Дональда Трампа на восстановление инфраструктуры страны.

Общество В магазинах появилась Конституция с новыми поправками В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter. 407

Политика Помпео: Уилан должен быть немедленно освобожден Мосгорсуд признал Пола Уилана виновнымв шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. 1,6K