Общество
ИзвестияШколы России оснастят камерами с функциями распознавания лиц
В российских школах установят оборудование с функцией распознавания лиц. Об этом во вторник, 16 июня, пишет газета «Ведомости».
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с чего всё началось
Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях.Ведомостивчера в 12:39
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Все российские школы решили оборудовать видеокамерами с функцией распознавания лиц
Новая газетавчера в 14:19
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
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Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas
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Insomniac Games представила игру Marvel Spider-Man Miles Morales
Разработчик игры Insomniac Games официально подтвердил, что Marvel Spider-Man Miles Morales - это отдельная игра, на расширение.
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Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне.
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Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили.
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Общество
Парад Победы в Симферополе отменен
Интерфакс - Россия 04:38
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В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов в регионах РФ
Москва 24 вчера в 07:19
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В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
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Общество
Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией
Киев, 16 июня 2020, 10:16 — REGNUM Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщил 15 июня офис президента Украины.
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Общество
АТОР спрогнозировал отказ Европы открыть границы для россиян
Россия не попадет в число стран, для граждан которой откроют границы Европы с 1 июля.
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В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 16 июня выявлено 123 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 01:54
Происшествия
В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере
RT на русском 03:37
Футбол
Лигу Европы доиграют в Германии
УЕФА определился с форматом доигровки Лиги Европы, сообщает Sky Sport Italia.
Общественная служба новостей вчера в 17:35
Игры
EA представила системные требования Star Wars: Squadrons
13 июня Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн».
Чемпионат вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Pravda.Ru вчера в 02:53
Происшествия
В Ленобласти нашли расчлененное мужское тело с женскими имплантами
Кировск, Ленинградская область, 16 июня 2020, 12:08 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области в реке Мга найдено расчлененное мужское тело с грудными имплантами.
REGNUM 05:08
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Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
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Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой
Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.
Слово и Дело 03:18
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа
53-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа Сальма Хайек не боится показывать свое лицо без макияжа.
Экспресс газета 01:19
Культура
«Украли, но не у вас». «Квартал 95» Зеленского и «Дизель Шоу» не поделили шутку
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Военные из Китая прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете
Отмечается, что военнослужащие КНР прибыли в Москву на новом военно-транспортном самолете китайского производства Xian Y-20.
Evo-rus.com 04:01
Здоровье
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Власти США хотят направить $1 трлн на восстановление инфраструктуры
Вашингтон, 16 июня 2020, 09:05 — REGNUM Около $1 трлн планирует выделить администрация президента США Дональда Трампа на восстановление инфраструктуры страны.
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Общество
В магазинах появилась Конституция с новыми поправками
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Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Политика
Помпео: Уилан должен быть немедленно освобожден
Мосгорсуд признал Пола Уилана виновнымв шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
МонаВиста вчера в 10:01
Происшествия
Родственников стрелявшего в полицейских в Москве вызвали на допрос
Родственники уроженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, вызваны на допрос.
Известия вчера в 15:22