Происшествия
Владивосток-НовостиШколы Владивостока эвакуируют из-за сообщений о минировании
Напомним, 30 декабря на Дальнем Востоке прошла волна эвакуаций детских садов из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва.
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Детей эвакуировали из 10 школ Владивостока из-за сообщений о минировании (обновляется)
PrimaMedia.ruвчера в 18:40
Дальний Восток эвакуируют. Десятки школ и вузов получили сообщения о минировании
Восток-Медиавчера в 20:42
Школы Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании
Общественное телевидение Приморьявчера в 21:05
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В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
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В Москве пройдут переговоры об условиях соглашения о прекращении огня в Ливии.
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Американские астрономы определили пригодные для жизни звездные системы
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
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СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии
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В Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»
Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".
Общество
Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Армия и оружие
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Шоу-бизнес
Мария Миронова впервые показала младшего сына
Мария Миронова впервые показала младшего сына Актриса выложила трогательный снимок.
Шоу-бизнес
Певица Пелагея рассказала о разводе с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея, которая в конце декабря объявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
Экономика
Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
Политика
Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим
Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.
Футбол
«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
Кино
«Союз спасения»: кому и как на самом деле помогали жены декабристов
Екатерина Трубецкая: Решение, которое не изменил сам царь Екатерина Трубецкая: решение, которое не поменял сам царь Супруга декабриста Сергея Трубецкого, княгиня Екатерина Трубецкая, была самой первой из жен, отправившихся в Сибирь.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
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Новый Samsung Galaxy S20+ 5G впервые показали на живых фото
В Сети появились первые живые фотографии реального смартфона Samsung Galaxy S20+ 5G.
Футбол
Боженик близок к переходу в «Фейеноорд». Игроком интересовался ЦСКА
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Энергетика
Умеренный рост демонстрирует цена на нефть марки WTI
Цена на февральские поставки нефти WTI демонстрирует рост после продолжительного падения.
Общество
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
Армия и оружие
В США заявили об отставании от России в модернизации ядерных сил
Исследовательская служба конгресса США представила доклад, в котором рассматриваются особенности российской политики в отношении её ядерного арсенала, в частности его модернизации и вероятности применения сил и средств, находящихся в распоряжении Вооружённых сил РФ.
Здоровье
В Якутии из-за вспышки кори было заказано еще 40 тысяч доз вакцин
Для нужд Якутии заказано дополнительно 40 тысяч вакцин против кори. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Общество
Оппозиционер в Татарстане арестован после видео «о суде над Путиным»
Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».
Энергетика
«Газпром» достроит дорогу от БАМа до Ковыкты в 2020 году
Дочерняя структура «Газпрома» «Газпром добыча Иркутск» планирует в 2020 году закончить строительство автодороги от поселка Магистральный (расположен на Байкало-Амурской магистрали) до Ковыктинского газоконденсатного месторождения, где проходит подготовка к запуску в эксплуатацию и подключению к магистральному газопроводу «Сила Сибири», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Гаджеты
Настольные процессоры AMD Ryzen 3000 получат недорогие системные платы на новых чипсетах в этом полугодии
Что же касается новых более доступных чипсетов, согласно свежим данным, их массовое производство стартует уже в этом квартале.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.