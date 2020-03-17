Южно-Сахалинск, 17 марта 2020, 03:57 — REGNUM В школах Южно-Сахалинска в связи с ситуацией с коронавирусом с 18 марта вводятся каникулы. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 17 марта сообщает в своем Telegram-канале.

Общество Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

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Общество Мишустин объявил о мерах борьбы с коронавирусом Сегодня, 16 марта 2020 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о мерах борьбы с распространением и влиянием коронавируса, которыми займётся координационный совет.

Общество ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться на время от наличности как источника распространения коронавирусной инфекции в мире.

Происшествия Бывшего банкира сдали полиции вкладчики Находившегося в розыске экс-главу Межтрастбанка поймали в его квартире Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.

Политика Конституционный суд признал легитимным обнуление сроков Путина Вопрос о числе сроков может быть решен по-разному, в том числе и так, как в "законе о поправке" в Конституцию, считают судьи КС.