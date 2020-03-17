Коронавирус
REGNUMШколы Южно-Сахалинска уходят на каникулы из-за коронавируса
Южно-Сахалинск, 17 марта 2020, 03:57 — REGNUM В школах Южно-Сахалинска в связи с ситуацией с коронавирусом с 18 марта вводятся каникулы. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 17 марта сообщает в своем Telegram-канале.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 23:45, Ашберн
Происшествия
Пермячка попала в больницу с коронавирусом после поездки в Швейцарию
В Пермском крае был зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом - COVID-19 выявили у женщины, которая приехала из Швейцарии, где провела три месяца.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Общество
Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье
Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Россия закрывает границу с Белоруссией
Граница России с Белоруссией закрывается.
Политика
Вице-мэром Иркутска назначен Руслан Болотов
Иркутск, 17.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэром Иркутска назначен экс-председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.
Здоровье
Врачи назвали причину быстрого распространения коронавируса в Китае
Американские врачи выяснили, по какой причине новый тип коронавируса так стремительно распространился по всему Китаю.
Шоу-бизнес
Джиган показал на видео прогулку с новорожденным сыном
Покинувший реабилитационный центр рэпер Джиган показал на видео свое долгожданное воссоединение с семьей.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Энергетика
Нефть Brent подорожала более чем на 3%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов растет на 3,5%, до $30,65 за баррель по состоянию на 3:49 мск.
Армия и оружие
Американский истребитель оснастили новой ядерной бомбой
Американский истребитель F-15 Strike Eagle оснастили новой ядерной бомбой.
Наука
Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом
Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Общество
Мишустин объявил о мерах борьбы с коронавирусом
Сегодня, 16 марта 2020 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о мерах борьбы с распространением и влиянием коронавируса, которыми займётся координационный совет.
Политика
Жириновский призвал запретить КПРФ из-за форума в Орле
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале призвал запретить КПРФ по всей стране.
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов
Услуги сотовой связи в России могут вырасти в цене на 20%.
Общество
ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться на время от наличности как источника распространения коронавирусной инфекции в мире.
Происшествия
Бывшего банкира сдали полиции вкладчики
Находившегося в розыске экс-главу Межтрастбанка поймали в его квартире Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
Поправились за последние сутки 369 пациентов, отметил Боррелли. За предыдущие сутки в Италии от коронавируса погибли 175 человек.
Экономика
Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог
Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.
Экономика
Аналитики назвали сроки возобновления роста мировой экономики
Возобновление роста мировой экономики начнется не раньше второго полугодия 2020 года.
Политика
Конституционный суд признал легитимным обнуление сроков Путина
Вопрос о числе сроков может быть решен по-разному, в том числе и так, как в "законе о поправке" в Конституцию, считают судьи КС.
Здоровье
Возрастным тюменцам дали рекомендации по профилактике коронавируса
Тюменские врачи дали рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции тем, кому 60 и более лет.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Финансы
Bloomberg: Доллар может подорожать на 30% до 97 рублей
Доллар может укрепиться еще на 30% по отношению к российскому рублю, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на расчеты собственных аналитиков.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены
Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.