Спорт

РБКРБКШляхтин покинул пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин покинул свой пост, передает «РИА Новости». Чиновник заявил, что подал прошение об отставке во время заседания президиума ВФЛА, которое проходит в субботу в Москве.
Читать в источнике
Комментировать7
Мария Ласицкене
Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко - ставленница Шляхтина, и должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья.
— Мария Ласицкене, российский легкоатлетГазета.Ru 08:23

Подробнее о событии

Вице-президент ВФЛА Марина Купцова: «Нет ни сотрудников, не спортсменов. А нужна ли вообще такая федерация?»

Спорт-Экспресс13:54

Цыплаков: во главе ВФЛА должен стоять авторитетный человек со связями

РИА Новости12:40

Надежда по имени Юлия. Вытаскивать российскую легкую атлетику из ямы доверили Тарасенко

ТАСС Спорт11:06

Шляхтин подал в отставку с поста главы ВФЛА

Sportbox.RU05:59

Бондаренко: отставка Шляхтина — правильный шаг

Чемпионат07:45

Шляхтин покинул пост главы ВФЛА, его место заняла Юлия Тарасенко

Sport.ru07:30

Исполнять обязанности президента ВФЛА будет Юлия Тарасенко

Интерфакс-Спорт06:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:33, Ашберн
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Известия 11:34
Политика

Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.
РИА Новости 15:19
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ

В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
RT на русском 14:23
Транспорт

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Экономика

У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
РБК 13:16
Общество

Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla

Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
Ведомости 04:19
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК 15:40
Общество

Синоптики раскрыли дату появления снежного покрова в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что приблизительная дата установления снежного покрова в Москве и области - 28 ноября, передает "360".
Газета.Ru 15:34
Происшествия

В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
RT на русском 11:26
Происшествия

В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля

Полицейские задержали водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Петербурга, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 15:15
Здоровье

Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав

Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Новости Саратова 06:31
Наука

Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона

Индикатор 21 ноября в 16:09
Общество

Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Газета.Ru 11:32
Единоборства

Александр Емельяненко раскритиковал Александра Шлеменко за борьбу с алкоголем

FightTime.ru 03:59
Здоровье

Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме

Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Хайтек+ 21 ноября в 08:45
Политика

Между Крымом и Турцией возобновилось паромное сообщение

Турция возобновила с Крымом прерванное два года назад паромное сообщение.
Piter.tv вчера в 07:42
Музыка

Группа Lindemann представила новый клип с участием Светланы Лободы

Пятый канал 13:52
Происшествия

На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход

Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в подземный переход на востоке Москвы.
ТАСС 15:39
Происшествия

Пожар в жилом доме в Королеве локализовали

Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
ТАСС 15:58
Футбол

Полузащитника «Уфы» назвали русским Бускетсом

Агент Александр Маньяков сравнил своего клиента, полузащитника «Уфы» Даниила Фомина с футболистом «Барселоны» Серхио Бускетсом.
Спорт день за днем 15:08
Футбол

Голы с пенальти принесли «Динамо» победу над «Ростовом»

Российская газета 10:37
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Технологии

Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием

Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
Игромания.ру 11:22
Политика

Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Lenta.ru 07:46
Шоу-бизнес

Шура покупает квартиру в центре Москвы за 40 миллионов рублей

Вокруг ТВ вчера в 07:27
Кино

«Холодное сердце 2» обеспечило Walt Disney новый рекорд

Ранее Walt Disney зарабатывала три миллиарда долларов в американском прокате в 2016 году, но произошло это уже в декабре.В международном прокате достижения "Холодного сердца 2" оказались не менее впечатляющими.
Kinonews.ru вчера в 15:45
Политика

Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

График строительства второй очереди космодрома Восточный для ракеты «Ангара» выдерживается.
Известия 13:20
Общество

Ностальгия по Star Wars. Вспоминаем Jedi Knight: Jedi Academy

Отзывчивость нашего сообщества радует глаз: ребята охотно помогают новичкам, создали специальный сервер для новоприбывших игроков, где они могут испытать свои силы против таких же начинающих джедаев, написали гайд, помогающий овладеть световым мечом и лучше осознать механику его использования, в общем, они весьма сильно пекутся о новой крови и о любимой игре.
Cyber.sports.ru 21 ноября в 00:52
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
РИА Новости 12:43
Армия и оружие

США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ

Вашингтон не верит, что сирийские власти способны защитить нефтяные месторождения от террористической организации «Исламское государство», заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Взгляд.ру 16:27
Как работают Яндекс.Новости?
Допинговые скандалыБольше новостей по теме
Главное