Спорт
РБКШляхтин покинул пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин покинул свой пост, передает «РИА Новости». Чиновник заявил, что подал прошение об отставке во время заседания президиума ВФЛА, которое проходит в субботу в Москве.
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Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко - ставленница Шляхтина, и должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья.
— Мария Ласицкене, российский легкоатлетГазета.Ru 08:23
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