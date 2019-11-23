Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко - ставленница Шляхтина, и должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья.

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин покинул свой пост, передает «РИА Новости». Чиновник заявил, что подал прошение об отставке во время заседания президиума ВФЛА, которое проходит в субботу в Москве.

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