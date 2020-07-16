Российский музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг ТАСС лидер партии Борис Титов в ходе рабочей поездки в Челябинск. "На выборы в Госдуму он точно идет", - сказал Титов, говоря про выдвижение Сергея Шнурова.

с чего всё началось

Борис Титов, лидер Партии роста, заявил о намерении Сергея Шнурова, члена той же партии, баллотироваться в депутаты Госдумы. Как стало известно «Регион online», сам музыкант не стал однозначно подтверждать эту информацию. Заявление было сделано Титовым во время рабочей поездки в Челябинск.

Шнуров может баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году

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