Политика
Регион onlineШнуров может баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году
Борис Титов, лидер Партии роста, заявил о намерении Сергея Шнурова, члена той же партии, баллотироваться в депутаты Госдумы. Как стало известно «Регион online», сам музыкант не стал однозначно подтверждать эту информацию. Заявление было сделано Титовым во время рабочей поездки в Челябинск.
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с чего всё началось
Российский музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг ТАСС лидер партии Борис Титов в ходе рабочей поездки в Челябинск. "На выборы в Госдуму он точно идет", - сказал Титов, говоря про выдвижение Сергея Шнурова.ТАСС09:40
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