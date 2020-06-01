Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruШнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Российский певец Сергей Шнуров написал очередное стихотворение, посвященное «бедственному» положению артистов из-за коронавируса. Строчки он опубликовал в своем Instagram. Музыкант предложил ввести в обиход наречие «Вжоперти», означающее «находиться в закрытом помещении без средств к существованию».
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Шнуров высмеял артистов, которые запросили помощь

РИА Новостивчера в 21:40

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ruвчера в 18:39

Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд

Live24вчера в 07:30

Шнуров написал еще один стих про «бедствующих» звезд

Телеканал 360°вчера в 12:55

Шнуров посмеялся над попросившими денег звездами

Уралинформбюровчера в 06:45

Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

Pravda.Ruвчера в 06:32

Шнуров написал матерный стих про попросивших помощи звезд

URA.Ruвчера в 06:24
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

РИА Новости вчера в 06:45
2,3K
Космос

На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года

29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com 30 мая в 01:56
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
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Общество

В Самарской области разрешили рыбачить и охотиться

Согласно новому документу, теперь на территории Самарской области разрешены любительские охота и рыболовство.
СОВА вчера в 08:21
16
Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
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Футбол

Футбольные матчи в Краснодаре и Сочи пройдут без зрителей

В ведомстве подчеркнули, что власти поддерживают инициативу РФС о возобновлении чемпионата, но намерены строго придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора.
Говорит Москва вчера в 06:55
Происшествия

Пропавшего в Новосибирске таксиста нашли мертвым

Пропавшего новосибирца — водителя такси Андрея Гуреева — нашли мертвым, заявили в Поисково-спасательном отряде «Маяк», 30 мая сообщается на странице отряда в соцсети ВКонтакте.
ИА Красная Весна вчера в 09:14
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Политика

МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 30 мая в 11:40
1,5K
Общество

Уже на следующей неделе Россию ждут длинные выходные

Кстати, еще один выходной, тоже в июне, но уже среди недели ждет нас 24 числа.
ТюменьPRO вчера в 23:18
3
Технологии

Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от COVID-19 в Азии

Хотя коронавирус в Японии не побежден полностью и делать окончательные выводы рано, существует несколько гипотез, почему смертность в Японии и других азиатских странах оказалась ниже, чем, например, в Европе, сказал Ивата.
РБК 00:00
2
Общество

Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок

Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета вчера в 16:57
346
Здоровье

Забайкалье за месяц стало лидером ДФО по приросту заболевших COVID-19

Забайкальский края с 1 по 31 мая по количеству выявленных заболевших COVID-19, занял по этому показателю первое место среди регионов ДФО.
Zabnews.ru вчера в 20:44
3
Экономика

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Экономика

Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики.
Известия вчера в 19:49
5
Наука

В Арктике обнаружены шарики из мха, которыми движет загадочная сила

Южный Федеральный вчера в 22:19
3
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru вчера в 17:06
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Кино

Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии

Gazeta.SPb вчера в 16:08
19
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
184
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,1K
Политика

Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности

REGNUM вчера в 01:11
6,4K
Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 30 мая в 13:08
1,2K
Политика

Правительство представит 1 июня план по восстановлению экономики

Правительство России в обозначенные ранее сроки представит на рассмотрение президента Владимир Путина план действий по восстановлению экономики страны, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 16:50
7
Происшествия

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 06:38
1,2K
Общество

Правительство Сахалина не признало запрет на въезд в Оху

Южно-Сахалинск, 1 июня 2020, 07:19 — REGNUM Правительство Сахалина ответило скандальному мэру Охи Сергею Гусеву, который издал распоряжение о запрете на въезд в муниципалитет представителей региональной власти в рамках борьбы с коронавирусом.
REGNUM 00:19
Кино

Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе

Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости 28 мая в 23:25
7
Общество

Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня

Пожилые люди, получающие выплаты на несовершеннолетних иждивенцев (не более трех человек), дополнительно получат 1859 рублей, а пенсионеры, в мае оставившие работу, смогут рассчитывать на недополученную от пропущенных индексаций сумму.
Политическая Экспертиза вчера в 04:38
68
Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 04:34
2,4K
Политика

Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском вчера в 12:38
175
Общество

В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко

В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов.
Экспресс газета вчера в 17:33
13
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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