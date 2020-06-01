Российский певец Сергей Шнуров написал очередное стихотворение, посвященное «бедственному» положению артистов из-за коронавируса. Строчки он опубликовал в своем Instagram. Музыкант предложил ввести в обиход наречие «Вжоперти», означающее «находиться в закрытом помещении без средств к существованию».

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

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