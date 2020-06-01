Коронавирус
Lenta.ruШнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Российский певец Сергей Шнуров написал очередное стихотворение, посвященное «бедственному» положению артистов из-за коронавируса. Строчки он опубликовал в своем Instagram. Музыкант предложил ввести в обиход наречие «Вжоперти», означающее «находиться в закрытом помещении без средств к существованию».
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Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
РИА Новости вчера в 06:45
Космос
На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года
29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com 30 мая в 01:56
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
В Самарской области разрешили рыбачить и охотиться
Согласно новому документу, теперь на территории Самарской области разрешены любительские охота и рыболовство.
СОВА вчера в 08:21
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
Футбол
Футбольные матчи в Краснодаре и Сочи пройдут без зрителей
В ведомстве подчеркнули, что власти поддерживают инициативу РФС о возобновлении чемпионата, но намерены строго придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора.
Говорит Москва вчера в 06:55
Происшествия
Пропавшего в Новосибирске таксиста нашли мертвым
Пропавшего новосибирца — водителя такси Андрея Гуреева — нашли мертвым, заявили в Поисково-спасательном отряде «Маяк», 30 мая сообщается на странице отряда в соцсети ВКонтакте.
ИА Красная Весна вчера в 09:14
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Политика
МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 30 мая в 11:40
Общество
Уже на следующей неделе Россию ждут длинные выходные
Кстати, еще один выходной, тоже в июне, но уже среди недели ждет нас 24 числа.
ТюменьPRO вчера в 23:18
Технологии
Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от COVID-19 в Азии
Хотя коронавирус в Японии не побежден полностью и делать окончательные выводы рано, существует несколько гипотез, почему смертность в Японии и других азиатских странах оказалась ниже, чем, например, в Европе, сказал Ивата.
РБК 00:00
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета вчера в 16:57
Здоровье
Забайкалье за месяц стало лидером ДФО по приросту заболевших COVID-19
Забайкальский края с 1 по 31 мая по количеству выявленных заболевших COVID-19, занял по этому показателю первое место среди регионов ДФО.
Zabnews.ru вчера в 20:44
Экономика
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Экономика
Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса
Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики.
Известия вчера в 19:49
Наука
В Арктике обнаружены шарики из мха, которыми движет загадочная сила
Южный Федеральный вчера в 22:19
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru вчера в 17:06
Кино
Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Gazeta.SPb вчера в 16:08
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
REGNUM вчера в 01:11
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 30 мая в 13:08
Политика
Правительство представит 1 июня план по восстановлению экономики
Правительство России в обозначенные ранее сроки представит на рассмотрение президента Владимир Путина план действий по восстановлению экономики страны, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 16:50
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 06:38
Общество
Правительство Сахалина не признало запрет на въезд в Оху
Южно-Сахалинск, 1 июня 2020, 07:19 — REGNUM Правительство Сахалина ответило скандальному мэру Охи Сергею Гусеву, который издал распоряжение о запрете на въезд в муниципалитет представителей региональной власти в рамках борьбы с коронавирусом.
REGNUM 00:19
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости 28 мая в 23:25
Общество
Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня
Пожилые люди, получающие выплаты на несовершеннолетних иждивенцев (не более трех человек), дополнительно получат 1859 рублей, а пенсионеры, в мае оставившие работу, смогут рассчитывать на недополученную от пропущенных индексаций сумму.
Политическая Экспертиза вчера в 04:38
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 04:34
Политика
Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском вчера в 12:38
Общество
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов.
Экспресс газета вчера в 17:33