Все попрятались по гнёздам, и вельможи, и народ. Голодней всех было звёздам.

Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.

Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

Здоровье Врачам на Алтае предложили стать уборщиками. СК начал проверку «Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. 72

Общество Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник. 2

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,7K

Политика Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля. 8

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 1,2K

Общество От коронавируса в России за сутки умерли более 160 человек За сутки по стране от коронавируса умерли 162 человека, сообщили в оперативном штабе. Общее число жертв болезни в России превысило 4,8 тыс.

Политика Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае. 1,2K

Общество Италия рассчитывает, что российские туристы с 15 июня смогут посещать республику Италия готова принимать российских туристов с 15 июня и рассчитывает, что российское руководство к тому времени пойдет на открытие границы.

Происшествия В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. 20

Футбол Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб. 1

Общество Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет, — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.

Армия и оружие Китай заявил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90 Китайские СМИ сообщили о том, что танки Т-90, появившиеся несколько дней назад у границы КНР, будут уничтожены в течение нескольких минут, если Индия, которая и стянула их в этот район, попытается устроить провокацию против Китая. 6

Общество Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки бизнеса Москва, 1 июня 2020, 11:18 — REGNUM В России до 30 июня продлён мораторий на налоговые проверки бизнеса.

Происшествия В Приамурье пациент с коронавирусом сбежал из больницы через окно Больной коронавирусом в Амурской области сбежал из больницы, спрыгнув с третьего этажа на козырек здания, полиция задержала его, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в правительстве региона. 2