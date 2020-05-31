Шоу-бизнес

Pravda.RuPravda.RuШнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.
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Сергей Шнуров
Все попрятались по гнёздам, и вельможи, и народ. Голодней всех было звёздам.
— Сергей ШнуровЦарьград вчера в 23:41

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Шнуров высмеял артистов, которые запросили помощь

РИА Новостивчера в 21:40

Шнуров написал еще один стих про «бедствующих» звезд

Телеканал 360°вчера в 12:55

Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

Pravda.Ruвчера в 06:32

Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд

Live24вчера в 07:30

Шнуров посмеялся над попросившими денег звездами

Уралинформбюровчера в 06:45

«Голодней всех было звездам»: Шнуров снова поглумился над медийными персонами

OAnewsвчера в 10:42

Шнуров написал матерный стих про попросивших помощи звезд

URA.Ruвчера в 06:24
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Шоу-бизнес

Дарья Разумовская стала победительницей реалити-сериала «Солдатки»

На телеканале ТНТ завершился первый сезон реалити-сериала «Солдатки».
Вокруг ТВ вчера в 13:01
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Здоровье

Врачам на Алтае предложили стать уборщиками. СК начал проверку

«Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Телеканал 360° 30 мая в 08:59
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
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Происшествия

Шестилетняя девочка пропала в Крыму во время рыбалки с отцом

Известия 01:44
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Общество

Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов

Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
2
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
1,7K
Политика

Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
8
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
1,2K
Здоровье

Как прошли два месяца карантина в Алтайском крае

В течение двух месяцев — с 1 апреля по 31 мая — регион находится в ограничительном режиме.
ИА 1-Line вчера в 23:20
1
Общество

От коронавируса в России за сутки умерли более 160 человек

За сутки по стране от коронавируса умерли 162 человека, сообщили в оперативном штабе. Общее число жертв болезни в России превысило 4,8 тыс.
РБК 03:45
Экономика

Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики.
Известия вчера в 19:49
30
Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
1
Шоу-бизнес

Жена Александра Овечкина поделилась снимком сразу после родов

Жена известного хоккеиста Александра Овечкина, Настасья Шубская поделилась фотографиями сразу после родов и поразила поклонников своей формой.
Gazeta.SPb вчера в 16:57
5
Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

РИА Новости 04:53
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Политика

Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма

Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае.
REGNUM 30 мая в 08:52
1,2K
Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

Газета.Ru 03:50
8
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Происшествия

Пропавшую в Шушенском 12-летнюю девочку нашли мертвой

ДЕЛА.ru 04:46
Общество

Италия рассчитывает, что российские туристы с 15 июня смогут посещать республику

Италия готова принимать российских туристов с 15 июня и рассчитывает, что российское руководство к тому времени пойдет на открытие границы.
ТАСС 04:51
Происшествия

В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов

Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
20
Шоу-бизнес

Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом

РИА Новости вчера в 23:35
40
Общество

Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей

BFM.ru 03:48
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Футбол

Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
1
Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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Общество

Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков

Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет, — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РИА Новости 03:30
Армия и оружие

Китай заявил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Китайские СМИ сообщили о том, что танки Т-90, появившиеся несколько дней назад у границы КНР, будут уничтожены в течение нескольких минут, если Индия, которая и стянула их в этот район, попытается устроить провокацию против Китая.
Avia.pro 00:23
6
Общество

Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки бизнеса

Москва, 1 июня 2020, 11:18 — REGNUM В России до 30 июня продлён мораторий на налоговые проверки бизнеса.
REGNUM 04:18
Происшествия

В Приамурье пациент с коронавирусом сбежал из больницы через окно

Больной коронавирусом в Амурской области сбежал из больницы, спрыгнув с третьего этажа на козырек здания, полиция задержала его, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в правительстве региона.
РИА Новости 04:43
2
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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