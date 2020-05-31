Шоу-бизнес
Pravda.RuШнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.
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Все попрятались по гнёздам, и вельможи, и народ. Голодней всех было звёздам.
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Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Шоу-бизнес
Дарья Разумовская стала победительницей реалити-сериала «Солдатки»
На телеканале ТНТ завершился первый сезон реалити-сериала «Солдатки».
Вокруг ТВ вчера в 13:01
Здоровье
Врачам на Алтае предложили стать уборщиками. СК начал проверку
«Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Телеканал 360° 30 мая в 08:59
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
Политика
Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Здоровье
Как прошли два месяца карантина в Алтайском крае
В течение двух месяцев — с 1 апреля по 31 мая — регион находится в ограничительном режиме.
ИА 1-Line вчера в 23:20
Общество
От коронавируса в России за сутки умерли более 160 человек
За сутки по стране от коронавируса умерли 162 человека, сообщили в оперативном штабе. Общее число жертв болезни в России превысило 4,8 тыс.
РБК 03:45
Экономика
Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса
Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики.
Известия вчера в 19:49
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина поделилась снимком сразу после родов
Жена известного хоккеиста Александра Овечкина, Настасья Шубская поделилась фотографиями сразу после родов и поразила поклонников своей формой.
Gazeta.SPb вчера в 16:57
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
РИА Новости 04:53
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма
Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае.
REGNUM 30 мая в 08:52
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
Италия рассчитывает, что российские туристы с 15 июня смогут посещать республику
Италия готова принимать российских туристов с 15 июня и рассчитывает, что российское руководство к тому времени пойдет на открытие границы.
ТАСС 04:51
Происшествия
В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов
Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
Шоу-бизнес
Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом
РИА Новости вчера в 23:35
Футбол
Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Общество
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет, — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РИА Новости 03:30
Армия и оружие
Китай заявил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90
Китайские СМИ сообщили о том, что танки Т-90, появившиеся несколько дней назад у границы КНР, будут уничтожены в течение нескольких минут, если Индия, которая и стянула их в этот район, попытается устроить провокацию против Китая.
Avia.pro 00:23
Общество
Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки бизнеса
Москва, 1 июня 2020, 11:18 — REGNUM В России до 30 июня продлён мораторий на налоговые проверки бизнеса.
REGNUM 04:18
Происшествия
В Приамурье пациент с коронавирусом сбежал из больницы через окно
Больной коронавирусом в Амурской области сбежал из больницы, спрыгнув с третьего этажа на козырек здания, полиция задержала его, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в правительстве региона.
РИА Новости 04:43
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48