Шоу-бизнес

Pravda.RuPravda.RuШнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.
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Шнуров высмеял артистов, которые запросили помощь

РИА Новостивчера в 21:40

Шнуров написал матерный стих про попросивших помощи звезд

URA.Ruвчера в 06:24

Шнуров написал еще один стих про «бедствующих» звезд

Телеканал 360°вчера в 12:55

Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд

Live24вчера в 07:30

Шнуров посмеялся над попросившими денег звездами

Уралинформбюровчера в 06:45

Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

Pravda.Ruвчера в 06:32

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ruвчера в 18:39
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Единоборства

Дана Уайт высказался о поединке Гилберта Бернса и Тайрона Вудли

FightTime.ru вчера в 14:57
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
404
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
2K
Игры

В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5

Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует первые игры для PlayStation 5. Многие эксперты уверены, что именно на этой пресс-конференции компания анонсирует новую приставку.
Moi-portal.ru 03:21
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Общество

На Колыме половина семей с детьми получила 1 июня по 10 тысяч рублей

Магадан, Магаданская область, 1 июня 2020, 09:51 — REGNUM В Магаданской области семьи с детьми от трёх до 16 лет, успевшие подать заявление до 22 мая в Пенсионный фонд, 1 июня получили по 10 тыс. рублей единовременной поддержки на каждого ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
REGNUM 02:51
12
Космос

Американские астронавты перешли с Crew Dragon на МКС

Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен смогли перейти на МКС с корабля Crew Dragon от компании SpaceX.
VSE42.RU вчера в 22:04
1,9K
Экономика

Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье

По словам директора департамента городской недвижимости Knight Frank Андрея Соловьева, рост цен на элитное жилье в Москве в первую очередь связан с ограниченным объемом нового предложения: в начале года на рынок высокобюджетной недвижимости не вышло ни одного проекта.
РБК 01:00
7
Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
1,1K
Здоровье

VG: Власти шести стран утверждают, что коронавирус до них не добрался

В Северной Корее и Туркменистане утверждают, что эпидемия коронавируса не добралась до их закрытых границ, но кое-какую информацию все же можно почерпнуть из прессы, указывает газета со ссылкой на данные 30 мая.
Евразия Daily 03:18
Политика

Песков выразил надежду на отмену ограничений ко дню парада Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии, к 24 июня — дню парада Победы.
БИЗНЕС Online вчера в 07:30
2,4K
Общество

У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:07
34
Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Распивая спиртное, взрослые оставили ребенка без присмотра, после чего девочка пропала.
Российская газета 01:26
27
Политика

Соловьев призвал Роскосмос не торопиться с ответом на шутку Маска

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев призвал российскую корпорацию Роскосмос не спешить отвечать на шутку главы американской компании SpaceX Илона Маска о батуте.
Политическая Экспертиза 01:28
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Футбол

«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:19 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
REGNUM 03:19
Авто

В Минпромторге назвали время выгодной покупки автомобиля

«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», – отметили в пресс-службе министерства.
МедиаПоток 29 мая в 05:01
136
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
9,6K
Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 69,81 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,5% к рублю - до отметки 69,81 рубля, курс евро опустился 0,3% - до 77,71 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:29
13
Экономика

Суд в Москве признал банкротом крупного акционера «Росгосстраха»

Арбитражный суд Москвы по заявлению московского ООО "Классик" признал банкротом ООО "РГС Холдинг", крупного акционера одного из ведущих российских страховщиков - "Росгосстраха", следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
РИА Новости 03:21
Происшествия

В Петербурге ночью горел мобильный морг у больницы №2

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарные тушили мобильный рефрижератор, который использовался городской больницей №2 как место временного хранения тел умерших от коронавирусной инфекции или с подозрением на нее.
REGNUM 03:03
2
Общество

Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет

Слово и Дело вчера в 12:12
33
Политика

Украина возобновит авиасообщение с 15 июня

Украина возобновит международное и внутреннее авиасообщение с 15 июня, сообщил в понедельник министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:21
Общество

В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 02:07
72
Происшествия

В Кировской области задержали трех экстремистов

В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru вчера в 06:07
36
Общество

Выплата пенсий с 1 июня меняется

С сегодняшнего дня, 1 июня, пенсионеры, достигшие восьмидесятилетнего возраста, смогут получить прибавку в размере 5 686 рублей.
U74.Ru 01:44
72
Здоровье

Российский препарат от коронавируса поступит в больницы 11 июня

Первые партии российского препарата от коронавируса "Авифавир" поступят в больницы уже 11 июня.
ТВ Центр 02:57
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
1,2K
Авто

Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая

Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru 30 мая в 14:28
2
Общество

Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину.
РБК вчера в 23:11
130
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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