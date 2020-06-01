Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.

Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

Общество В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 2K

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Общество На Колыме половина семей с детьми получила 1 июня по 10 тысяч рублей Магадан, Магаданская область, 1 июня 2020, 09:51 — REGNUM В Магаданской области семьи с детьми от трёх до 16 лет, успевшие подать заявление до 22 мая в Пенсионный фонд, 1 июня получили по 10 тыс. рублей единовременной поддержки на каждого ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. 12

Космос Американские астронавты перешли с Crew Dragon на МКС Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен смогли перейти на МКС с корабля Crew Dragon от компании SpaceX. 1,9K

Экономика Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье По словам директора департамента городской недвижимости Knight Frank Андрея Соловьева, рост цен на элитное жилье в Москве в первую очередь связан с ограниченным объемом нового предложения: в начале года на рынок высокобюджетной недвижимости не вышло ни одного проекта. 7

Здоровье VG: Власти шести стран утверждают, что коронавирус до них не добрался В Северной Корее и Туркменистане утверждают, что эпидемия коронавируса не добралась до их закрытых границ, но кое-какую информацию все же можно почерпнуть из прессы, указывает газета со ссылкой на данные 30 мая.

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Футбол «Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:19 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

Авто В Минпромторге назвали время выгодной покупки автомобиля «Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», – отметили в пресс-службе министерства. 136

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Происшествия В Петербурге ночью горел мобильный морг у больницы №2 Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарные тушили мобильный рефрижератор, который использовался городской больницей №2 как место временного хранения тел умерших от коронавирусной инфекции или с подозрением на нее. 2

Политика Украина возобновит авиасообщение с 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее авиасообщение с 15 июня, сообщил в понедельник министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

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