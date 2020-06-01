Шоу-бизнес
Pravda.RuШнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.
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Единоборства
Дана Уайт высказался о поединке Гилберта Бернса и Тайрона Вудли
FightTime.ru вчера в 14:57
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Игры
В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5
Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует первые игры для PlayStation 5. Многие эксперты уверены, что именно на этой пресс-конференции компания анонсирует новую приставку.
Moi-portal.ru 03:21
Общество
На Колыме половина семей с детьми получила 1 июня по 10 тысяч рублей
Магадан, Магаданская область, 1 июня 2020, 09:51 — REGNUM В Магаданской области семьи с детьми от трёх до 16 лет, успевшие подать заявление до 22 мая в Пенсионный фонд, 1 июня получили по 10 тыс. рублей единовременной поддержки на каждого ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
REGNUM 02:51
Космос
Американские астронавты перешли с Crew Dragon на МКС
Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен смогли перейти на МКС с корабля Crew Dragon от компании SpaceX.
VSE42.RU вчера в 22:04
Экономика
Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье
По словам директора департамента городской недвижимости Knight Frank Андрея Соловьева, рост цен на элитное жилье в Москве в первую очередь связан с ограниченным объемом нового предложения: в начале года на рынок высокобюджетной недвижимости не вышло ни одного проекта.
РБК 01:00
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Здоровье
VG: Власти шести стран утверждают, что коронавирус до них не добрался
В Северной Корее и Туркменистане утверждают, что эпидемия коронавируса не добралась до их закрытых границ, но кое-какую информацию все же можно почерпнуть из прессы, указывает газета со ссылкой на данные 30 мая.
Евразия Daily 03:18
Политика
Песков выразил надежду на отмену ограничений ко дню парада Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии, к 24 июня — дню парада Победы.
БИЗНЕС Online вчера в 07:30
Общество
У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:07
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Распивая спиртное, взрослые оставили ребенка без присмотра, после чего девочка пропала.
Российская газета 01:26
Политика
Соловьев призвал Роскосмос не торопиться с ответом на шутку Маска
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев призвал российскую корпорацию Роскосмос не спешить отвечать на шутку главы американской компании SpaceX Илона Маска о батуте.
Политическая Экспертиза 01:28
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:19 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
REGNUM 03:19
Авто
В Минпромторге назвали время выгодной покупки автомобиля
«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», – отметили в пресс-службе министерства.
МедиаПоток 29 мая в 05:01
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 69,81 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,5% к рублю - до отметки 69,81 рубля, курс евро опустился 0,3% - до 77,71 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:29
Экономика
Суд в Москве признал банкротом крупного акционера «Росгосстраха»
Арбитражный суд Москвы по заявлению московского ООО "Классик" признал банкротом ООО "РГС Холдинг", крупного акционера одного из ведущих российских страховщиков - "Росгосстраха", следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
РИА Новости 03:21
Происшествия
В Петербурге ночью горел мобильный морг у больницы №2
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарные тушили мобильный рефрижератор, который использовался городской больницей №2 как место временного хранения тел умерших от коронавирусной инфекции или с подозрением на нее.
REGNUM 03:03
Общество
Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет
Слово и Дело вчера в 12:12
Политика
Украина возобновит авиасообщение с 15 июня
Украина возобновит международное и внутреннее авиасообщение с 15 июня, сообщил в понедельник министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:21
Общество
В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 02:07
Происшествия
В Кировской области задержали трех экстремистов
В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
Lenta.ru вчера в 06:07
Общество
Выплата пенсий с 1 июня меняется
С сегодняшнего дня, 1 июня, пенсионеры, достигшие восьмидесятилетнего возраста, смогут получить прибавку в размере 5 686 рублей.
U74.Ru 01:44
Здоровье
Российский препарат от коронавируса поступит в больницы 11 июня
Первые партии российского препарата от коронавируса "Авифавир" поступят в больницы уже 11 июня.
ТВ Центр 02:57
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Авто
Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая
Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru 30 мая в 14:28
Общество
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину.
РБК вчера в 23:11