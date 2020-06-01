Известный музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать российский шоубизнес, который жалуется на отсутствие денег из-за пандемии коронавируса и просит поддержки у государства. Лидер группировки «Ленинград» опубликовал в своем Instagram-аккаунте очередное нецензурное стихотворение.

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