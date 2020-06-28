Шоу-бизнес
Газета.RuШнуров написал стих об избиении Собчак в монастыре
Музыкант Сергей Шнуров написал юмористический стих о нападении на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре. В нем он сравнил журналистку с Чаком Норрисом, а также выразил мнение, что ей "мало внимания".
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Тему держит норовисто, Быстрая как Норрис Чак, И к монахам-каратистам Скачет Ксения Собчак. На нее плевать монаху. Кто она? Какой морали? И послали ее *****, Так бывает на Урале.
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«Ей все неймется»: Шнуров сатирическим стихом «разнес» Собчак после истории в монастыре
Телепрограммавчера в 09:20
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество
В Торонто состоялся митинг за упразднение полицейских управлений
Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, мэр Торонто Джон Тори заявил о том, что полицейское управление мегаполиса будет реформировано.
REGNUM вчера в 21:21
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Политика
WP сообщила о гибели военных США из-за «сговора» России и талибов
Ранее 27 июня The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщила, что разведка США несколько месяцев назад пришла к выводу, что Россия предлагала связанным с «Талибаном» боевикам награду за убийство американских служащих.
РБК вчера в 23:33
Происшествия
В результате сильных ливней в Китае погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли в результате сильных ливней и урагана, которые в последние дни обрушились на китайскую провинцию Сычуань.
РБК вчера в 23:04
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей вчера в 07:09
Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов.
Газета.Ru вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Николай Басков признался, что мечтает создать семью
Российский певец Николай Басков признался, что мечтает создать семью.
Культуромания вчера в 08:00
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
Авто
Skoda лидирует по дороговизне обслуживания в Москве и Петербурге
Автомобили чешского производителя Skoda возглавили рейтинг по дороговизне технического обслуживания в Москве и Северной столице.
Экономика сегодня вчера в 05:38
Происшествия
Найдено тело одного из пропавших в Амурской области мужчин
В Амурской области дали результаты поиски мужчин, пропавших во время переправы на вездеходе на реке Уркан в Магдагачинском районе.
Амур.инфо вчера в 23:00
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей от 16 лет
Министерство труда России не поддержало идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет.
Вечерняя Москва 26 июня в 20:21
Армия и оружие
Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС
Как заявил на своей странице в социальной сети Facebook министр транспорта Египта генерал-майор Камель аль-Вазир, Каир выразил желание закупить пятьсот российских танков Т-90 МС.
Военное дело вчера в 08:37
Общество
Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК 27 июня в 17:02
Авто
Видео: BMW M2, Mercedes-AMG A 45S и Porsche 718 4.0 сразились на гоночной трассе
Эксперты YouTube-канала AutoBildSportsCars сопоставили в гоночном режиме хот-хэтч Mercedes-AMG A 45 S с «трековыми» купе — BMW M2 CS и Porsche 718 Cayman GTS 4.0.
Motor вчера в 20:03
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Политика
Советник премьера Британии по нацбезопасности подал в отставку
Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Марк Седвилл подал в отставку.
RT на русском вчера в 21:05
Здоровье
В Приморье зафиксировано 42 летальных случая пациентов с коронавирусом
Владивосток, 29 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Приморье отмечается на протяжении нескольких дней снижение количества выявленных случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:32
Интернет
Microsoft выпустила утилиту для восстановления данных
Новинка использует интерфейс командной строки для восстановления графических, текстовых, видео, звуковых и архивных файлов.
Игромания.ру вчера в 03:59
Политика
Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши
Газета.Ru вчера в 16:43
Политика
На Украине высмеяли книгу о конституции с упоминанием шумеров
На страницах присутствует английский язык, а на одной прописана фраза «Шумеры, гоу в государство, я создал», что позабавило пользователей.
Известия вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Общество
В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев
«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов.
РБК вчера в 16:40
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета вчера в 06:22
Космос
У греческого 3000-сильного гиперкара будет крыша из металлического стекла
Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Motor 26 июня в 09:22
Общество
Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо
Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 19:05
Политика
Трамп назвал причину исключения России из G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости вчера в 14:38
Общество
Климатолог предупредил об угрозе разрушения городов в Сибири
REGNUM вчера в 12:55
Армия и оружие
Китайские журналисты назвали «смертоносными машинами» танки на параде Победы
На параде Победы в Москве были показаны новые версии «смертоносных машин» - танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ.
Московский Комсомолец вчера в 23:32
Общество
В России предложили новые меры поддержки родителей детей-инвалидов
В России могут заработать новые меры поддержки для родителей детей-инвалидов.
ТК Звезда вчера в 23:44