Тему держит норовисто, Быстрая как Норрис Чак, И к монахам-каратистам Скачет Ксения Собчак. На нее плевать монаху. Кто она? Какой морали? И послали ее *****, Так бывает на Урале.

Музыкант Сергей Шнуров написал юмористический стих о нападении на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре. В нем он сравнил журналистку с Чаком Норрисом, а также выразил мнение, что ей "мало внимания".

Шнуров написал стих об избиении Собчак в монастыре

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