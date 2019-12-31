Музыка
Мой БрянскШнуров написал стихи про шоу «Голос»
Как сообщает «РИА Новости», Сергей Шнуров пошутил на своим подопечным Антоном Токаревым в проекте «Голос». Напомним, Токарев в финале уступил Аскеру Бербекову из Кабардино-Балкарии. Лидер группировки «Ленинград» назвал своего ученика «славным малым», однако выразил сожаление, что он не сын Алсу.
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Армия и оружие
При обстреле аэропорта Багдада погибли восемь человек
В результате ракетного обстрела, которому подвергся международный аэропорт Багдада, погибли восемь человек, сообщает AFP со ссылкой на источники.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили пышногрудую дочку Абрамовича
Девушка поделилась снимками в Instagram. Пышногрудая София Абрамович предстала перед поклонниками босиком и в коротком платье.
Происшествия
Число жертв пожара в Астрахани увеличилось до трех человек
Число жертв пожара в старинном многоквартирном доме на улице Советской увеличилось до трех человек.
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Экономика
ЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей
С 1 января 2020 года Центробанк России берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Армия и оружие
Киев размещает бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков и зенитную установку в подконтрольном Киеву населенном пункте Луганское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Политика
Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем
Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Футбол
Бывший игрок «Ливерпуля» и «Атлетико» перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»
Инсуа выступал за «Штутгарт» с 2015 года, в Европе он также поиграл за «Ливерпуль», «Галатасарай», «Спортинг», «Атлетико» и «Райо Вальекано».
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели
Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне
44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе.
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Космос
Горячие пятна пульсара сгруппировались у южного полюса
Авто
Купеобразный кроссовер Nio EC6 представил увеличенную батарею
Прошло совсем немного времени с момента выхода электрического кроссовера Nio EC6, однако теперь появились новая версия.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Экономика
Эксперт предупредил о возможном росте цен на авиабилеты в 2020 году
Изменение цен на авиабилеты в 2020 году, как и прежде, будет носить сезонный характер: перелет будет дороже в период праздников и каникул, и дешевле в межсезонье, а в целом по итогам года рост цен составит примерно 5%, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Kia XCeed в России
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Энергетика
«Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.
Энергетика
Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти
Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.