Музыка
Взгляд.руШнуров написал стихи про шоу «Голос»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное результатам голосования в финале шоу «Голос» на Первом канале, где его подопечный Антон Токарев уступил певцу из Кабардино-Балкарии Аскеру Бербекову. Четверостишие Шнуров разместил на своей странице в Instagram.
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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
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Общество
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Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Экономика
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Samsung Galaxy S10 Lite получит лучшую оптическую стабилизацию
Ранее в сеть попали характеристики удешевленной версии Samsung Galaxy Note 10 Lite. Он должен выйти в середине января 2020 года.
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В Судане разбился самолет «Антонов»
Самолет "Антонов" разбился в провинции Западный Дарфур в Судане, сообщил в четверг вечером телеканал "Аль-Арабия".
Космос
Какие предсказания о технологиях сбудутся в 2020 году
Если в конце года идет ноль, то проблем не оберешься — любой человек, думающий о будущем, технологиях и о том, как меняется мир, нет-нет да и скажет что-нибудь в духе: "К 2020 году на Марсе будут цвести яблони!"
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Максим Галкин показал Лизу и Гарри на видео 5-летней давности
Максим Галкин показал поклонникам Лизу и Гарри на видео, сделанном пять лет назад.
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Названы самые безопасные авиакомпании на 2020 год
Портал AirlineRatings составил список наиболее безопасных авиакомпаний мира на 2020 год. Рейтинг возглавил австралийский перевозчик Qantas.
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Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Происшествия
Корпоратив закончился убийством коллеги в Пензе
В Пензе сотрудник Центра занятости населения убил коллегу, сообщается на сайте следственного управления СК РФ.
Авто
BMW рассказала о новинках в 2020 году для России
В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
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Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.