Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное результатам голосования в финале шоу «Голос» на Первом канале, где его подопечный Антон Токарев уступил певцу из Кабардино-Балкарии Аскеру Бербекову. Четверостишие Шнуров разместил на своей странице в Instagram.

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