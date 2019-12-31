Музыка

Взгляд.руВзгляд.руШнуров написал стихи про шоу «Голос»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное результатам голосования в финале шоу «Голос» на Первом канале, где его подопечный Антон Токарев уступил певцу из Кабардино-Балкарии Аскеру Бербекову. Четверостишие Шнуров разместил на своей странице в Instagram.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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