Политика

Вести.RuВести.RuПесков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова, посвященное якобы дню рождения Владимира Путина. В среду, 9 октября, на своей странице в Instagram лидер группы "Ленинград" опубликовал снимок, добавив к нему стихотворение.
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Дмитрий Песков
Поэт имеет право на свое видение...
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 09:19

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Песков оценил стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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Шнуров написал стихотворение после отдыха Путина и Шойгу в тайге

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Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину, отдохнувшему в тайге

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Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

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В Кремле прокомментировали стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

URA.Ru10:29
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Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
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В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
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Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу

Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
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Турция начала военную операцию под кодовым названием "Источник мира" на территории Сирии, об этом президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил в своем Twitter.Операция "Источник мира" направлена против "Рабочей партии Курдистана", "Сил народной самообороны" и ИГИЛ (запрещена в РФ), признанными террористическими организациями.
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Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
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Десятки самолетов ВКС РФ «экстренно» покинули аэродромы базирования

В задачи военнослужащих входят снаряжение воздушных судов боеприпасами, защита аэродромов от условного врага, а также использование индивидуальных средств защиты в случае применения «неприятелем» оружия массового поражения.
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Адвокат предоставила новое видео в защиту Жукова

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ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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