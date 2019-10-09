Политика
Lenta.ruШнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге. В произведении, опубликованном в Instagram в среду, 9 октября, артист выразил сомнение в том, что глава государства наслаждался тишиной и одиночеством.
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Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира».
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
Политика
Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов
Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
Происшествия
Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины
Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Космос
Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции
Шоу-бизнес
Певица Майли Сайрус была экстренно госпитализирована
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Политика
Проблемы с визами США остановили работу двух комитетов ООН
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН на несколько часов приостановили работу из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
Спорт
Владимирская гимнастка завоевала серебро чемпионата мира в Германии
Владимирская гимнастка Анастасия Агафонова в составе сборной России заняла второе место в командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте.
Армия и оружие
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Единоборства
Официально объявлен бой Федора Емельяненко с Квинтоном Джексоном
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко 29 декабря проведет поединок с Квинтоном Джексоном в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
Кино
Режиссёр «Другого мира» снимет спин-офф «Джона Уика»
Армия и оружие
Российская подлодка запустила крылатые ракеты в Черном море
Подлодка "Колпино" Черноморского флота РФ выполнила стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море, передает РИА "Новости".
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Происшествия
В Луганской области националисты устроили потасовку с полицией
Ранее сайт "Громадське ТВ" ("Общественное телевидение") сообщил, что украинские правоохранители пропустили через блокпост в Луганской области группу националистов, которые направлялись в населенный пункт Золотое, чтобы помешать разведению сил.
Игры
Rockstar Games назвала дату выхода Red Dead Redemption 2 на ПК
Компания Rockstar Games объявила, что игра Red Dead Redemption 2 выйдет на персональные компьютеры уже 5 ноября.
Космос
Boeing вложит средства в космическую компанию Virgin Galactic
Корпорация Boeing инвестирует 20 миллионов долларов в британскую космическую компанию Virgin Galactic, разрабатывающую технологию суборбитальных коммерческих космических полетов, сообщила Virgin Galactic во вторник.
Политика
В Югре выдали российский паспорт 99-летней уроженке Украины
В Нижневартовске сотрудники полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации местной жительнице - 99-летней женщине.
Шоу-бизнес
Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных
Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
Авто
Компания Skoda показала новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.