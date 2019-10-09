Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге. В произведении, опубликованном в Instagram в среду, 9 октября, артист выразил сомнение в том, что глава государства наслаждался тишиной и одиночеством.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Политика Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.

Шоу-бизнес 10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.

Политика Проблемы с визами США остановили работу двух комитетов ООН Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН на несколько часов приостановили работу из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.

Спорт Владимирская гимнастка завоевала серебро чемпионата мира в Германии Владимирская гимнастка Анастасия Агафонова в составе сборной России заняла второе место в командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте.

Единоборства Официально объявлен бой Федора Емельяненко с Квинтоном Джексоном Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко 29 декабря проведет поединок с Квинтоном Джексоном в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.

Экономика Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы» По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.

Происшествия В Луганской области националисты устроили потасовку с полицией Ранее сайт "Громадське ТВ" ("Общественное телевидение") сообщил, что украинские правоохранители пропустили через блокпост в Луганской области группу националистов, которые направлялись в населенный пункт Золотое, чтобы помешать разведению сил.

Космос Boeing вложит средства в космическую компанию Virgin Galactic Корпорация Boeing инвестирует 20 миллионов долларов в британскую космическую компанию Virgin Galactic, разрабатывающую технологию суборбитальных коммерческих космических полетов, сообщила Virgin Galactic во вторник.