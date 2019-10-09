Политика

Lenta.ruLenta.ruШнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге. В произведении, опубликованном в Instagram в среду, 9 октября, артист выразил сомнение в том, что глава государства наслаждался тишиной и одиночеством.
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Песков оценил стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

РИА Новости09:54

Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента

Газета.Ru09:19

В Кремле отреагировали на стих Шнура про отдых Путина

Московский Комсомолец09:42

Шнуров написал стихотворение про Путина. Без мата

Фонтанка.Ру07:42

Шнуров написал стихотворение после отдыха Путина и Шойгу в тайге

РБК09:32

Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину, отдохнувшему в тайге

Znak.com06:57
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Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира».
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NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
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«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
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Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов

Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
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Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины

Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.
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10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
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Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур

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Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции

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Певица Майли Сайрус была экстренно госпитализирована

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Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
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Проблемы с визами США остановили работу двух комитетов ООН

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН на несколько часов приостановили работу из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
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Владимирская гимнастка завоевала серебро чемпионата мира в Германии

Владимирская гимнастка Анастасия Агафонова в составе сборной России заняла второе место в командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте.
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До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
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ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах

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В ЛНР заявили о срыве разведения сил в Донбассе

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Два человека погибли при стрельбе в Германии

По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
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Официально объявлен бой Федора Емельяненко с Квинтоном Джексоном

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко 29 декабря проведет поединок с Квинтоном Джексоном в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.
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По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
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Режиссёр «Другого мира» снимет спин-офф «Джона Уика»

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Российская подлодка запустила крылатые ракеты в Черном море

Подлодка "Колпино" Черноморского флота РФ выполнила стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море, передает РИА "Новости".
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Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
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Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
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В Луганской области националисты устроили потасовку с полицией

Ранее сайт "Громадське ТВ" ("Общественное телевидение") сообщил, что украинские правоохранители пропустили через блокпост в Луганской области группу националистов, которые направлялись в населенный пункт Золотое, чтобы помешать разведению сил.
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Rockstar Games назвала дату выхода Red Dead Redemption 2 на ПК

Компания Rockstar Games объявила, что игра Red Dead Redemption 2 выйдет на персональные компьютеры уже 5 ноября.
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Boeing вложит средства в космическую компанию Virgin Galactic

Корпорация Boeing инвестирует 20 миллионов долларов в британскую космическую компанию Virgin Galactic, разрабатывающую технологию суборбитальных коммерческих космических полетов, сообщила Virgin Galactic во вторник.
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В Югре выдали российский паспорт 99-летней уроженке Украины

В Нижневартовске сотрудники полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации местной жительнице - 99-летней женщине.
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Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных

Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
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Компания Skoda показала новый Skoda Rapid для России

Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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