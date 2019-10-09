Поэт имеет право на свое видение...

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге. В произведении, опубликованном в Instagram в среду, 9 октября, артист выразил сомнение в том, что глава государства наслаждался тишиной и одиночеством.

Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Армия и оружие Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат.

Происшествия В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.

Экономика Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.

Футбол Черчесов: «Серьёзно готовимся к матчу с Шотландией» Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков перед отборочными матчами Евро-2020.

Политика Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Точечную застройку в РФ могут запретить Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить точечную застройку в городах России.

Политика Путин уволил Глазьева с должности советника президента Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.

Политика Фонд Навального внесли в список иностранных агентов Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Происшествия В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.

Политика Путин рассказал, какой должна быть зарплата медработников Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".

Футбол Стали известны даты и время начала игр 1/8 финала Кубка России В РФС определились с датами и началом матчей 1/8 финала Кубка России. Пять игр пройдут 30 октября, оставшиеся – 31-го числа.

Происшествия Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции Мосгорсуд признал законным приговор участнику несанкционированной акции Кириллу Жукову, получившему три года колонии за удар по шлему росгвардейца.

Экономика Новый глава МВФ предупредила о глобальном дефолте Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики и опасной близости кризиса из-за дефолта части огромного глобального долга.

Армия и оружие ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии Юнкер, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе, призвал Турцию «действовать сдержанно и остановить военную операцию, которая начинается сейчас на севере Сирии», передает ТАСС.

Происшествия Суд отказался восстановить на службе полицейского, задержавшего Голунова Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, который пытался восстановиться на службе после увольнения по "делу Голунова".

Экономика Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято.

Происшествия Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.

Здоровье Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.

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