Политика

Lenta.ruLenta.ruШнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге. В произведении, опубликованном в Instagram в среду, 9 октября, артист выразил сомнение в том, что глава государства наслаждался тишиной и одиночеством.
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Дмитрий Песков
Поэт имеет право на свое видение...
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 09:19

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В Кремле отреагировали на стих Шнура про отдых Путина

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Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину, отдохнувшему в тайге

Znak.com06:57
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат.
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Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить точечную застройку в городах России.
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Путин уволил Глазьева с должности советника президента

Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
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Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
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На Украине нашли замену выпущенному при Хрущеве грузовику

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В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ

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Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".
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Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

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Стали известны даты и время начала игр 1/8 финала Кубка России

В РФС определились с датами и началом матчей 1/8 финала Кубка России. Пять игр пройдут 30 октября, оставшиеся – 31-го числа.
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Мосгорсуд признал законным приговор участнику несанкционированной акции Кириллу Жукову, получившему три года колонии за удар по шлему росгвардейца.
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Новый глава МВФ предупредила о глобальном дефолте

Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики и опасной близости кризиса из-за дефолта части огромного глобального долга.
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Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято

Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято.
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В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
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Предстоящий, полностью электрический кроссовер Volvo XC40 получит новую информационно-развлекательную систему на базе Android, способною предложить клиентам беспрецедентную персонализацию, повышенный уровень интуитивности и новые встроенные технологии и сервисы Google.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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