Культура
Газета.RuШнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Музыкант Сергей Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI, сообщает официальный сайт телеканала. Отмечается, что соответствующее предложение лидеру группы "Ленинград" сделал владелец RTVI Микаель Исраелян.
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Сергей Шнуров на посту генпродюссера канала RTVI собрался объединять русских по всему миру
Комсомольская правда03:24
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Открыт участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В период строительных работ специалисты провели переустройство распределительных и магистральных газопроводов, электросетей.
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Советы, как защититься от ультрафиолетового изучения, дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
iReactor 08:53
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции
Голосуя за поправки к Конституции, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить, заявил в телеобращении глава государства.
Российская газета 07:00
Наука
Было обнаружено вредное свойство парного коровьего молока
Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) обнаружили вредное свойство парного или не пастеризованного коровьего молока.
МедиаПоток 04:57
Общество
В Свердловской области откроют все детские сады
Екатеринбург, 30 июня 2020, 16:13 — REGNUM В Свердловской области откроют все детские сады в режиме неполной загрузки, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.
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Общество
Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%
Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
Политика
Кадыров призвал сделать Путина пожизненным президентом России
Ране Кадыров сообщал, что у президента России Владимира Путина на данный момент нет достойного преемника, поэтому действующему национальному лидеру стоит баллотироваться на следующий срок.
News.ru 08:59
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В Петербурге на избирательном участке журналисту сломали руку
Форпост Северо-Запад 09:21
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК вчера в 05:46
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Общество
В громком деле о педофилии в Германии выявили 30 тысяч подозреваемых
Следователи, работающие над делом о педофилии в немецком городе Бергиш-Гладбах, выявили более 30 тысяч человек, нарушивших антипедофильское законодательство в соцсетях.
Ruposters.ru вчера в 11:32
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:43
Шоу-бизнес
Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму
Кристина Асмус после заявления о разводе с Гариком Харламов начала приводить себя в форму.
Дни24 02:54
Политика
Разведка США не подтвердила сообщений о России и талибах
Президент США Дональд Трамп не был проинформирован об утверждениях о приписываемых России попытках предлагать афганским боевикам денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих в связи с тем, что данные сообщения не были подтверждены американской разведкой.
ТАСС 08:56
Финансы
Сбербанк предоставит «Аэрофлоту» кредит на 31 млрд руб. на пять лет
Сбербанк заключил с ПАО «Аэрофлот» кредитное соглашение на 31 млрд руб. сроком на пять лет, сообщили в пресс-службе банка.
Агентство Москва 09:17
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 09:17
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс вчера в 04:13
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Музыка
Искусство, домашнее насилие и политика: Юрий Дудь взял интервью у группы IC3PEAK
Юрий Дудь и артисты поговорили о музыке и искусстве, домашнем насилии и феминизме, поддержке ЛГБТ+ и, конечно же, политике.
Афиша Daily 09:00
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
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Общество
Карелия отменила самоизоляцию для приезжих из других регионов
Карелия отменяет двухнедельную самоизоляцию для приезжающих из других регионов РФ, для въезжающих в республику из-за рубежа карантин сохраняется, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
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Космос
В Московском планетарии рассказали о предстоящем параде планет
Полностью наблюдать за парадом планет, который будет длиться почти весь июль, не получится, об этом рассказала 30 июня научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
ИА Красная Весна 01:48
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту
Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27