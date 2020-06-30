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Газета.RuГазета.Ru

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Музыкант Сергей Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI, сообщает официальный сайт телеканала. Отмечается, что соответствующее предложение лидеру группы "Ленинград" сделал владелец RTVI Микаель Исраелян.В источнике
С чего всё началось

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

Лидер группы «Ленинград» и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт.
Телеканал RTVIвчера в 16:02
Подробнее о событии

Сергей Шнуров на посту генпродюссера канала RTVI собрался объединять русских по всему миру

Комсомольская правда03:24

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru02:53

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

Дождьвчера в 15:55

Шнуров стал генпродюсером телеканала RTVI

Интерфаксвчера в 16:40

Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера телеканала RTVI

ТАССвчера в 16:04

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

Телеканал RTVIвчера в 16:02

Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

РБК17:37
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Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости05:57
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ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ

В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против.
Форпост Северо-Западвчера в 03:47
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Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru06:27
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В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБКвчера в 07:59
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Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
Inc-news.ru00:39
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«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в понедельник принял решение присудить "Оренбургу" техническое поражение со счетом 0:3 в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара".
МК-Спортвчера в 14:42
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