Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
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Музыкант Сергей Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI, сообщает официальный сайт телеканала. Отмечается, что соответствующее предложение лидеру группы "Ленинград" сделал владелец RTVI Микаель Исраелян.В источнике
С чего всё началось
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI
Лидер группы «Ленинград» и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт.
Телеканал RTVIвчера в 16:02
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Сергей Шнуров на посту генпродюссера канала RTVI собрался объединять русских по всему миру
Комсомольская правда03:24