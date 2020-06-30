Культура
Газета.RuШнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Музыкант Сергей Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI, сообщает официальный сайт телеканала. Отмечается, что соответствующее предложение лидеру группы "Ленинград" сделал владелец RTVI Микаель Исраелян.
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с чего всё началось
Лидер группы «Ленинград» и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт.Телеканал RTVIвчера в 16:02
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Сергей Шнуров на посту генпродюссера канала RTVI собрался объединять русских по всему миру
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