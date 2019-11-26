Общество

РИА НовостиРИА НовостиШнуров назвал российское общество агрессивным

Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".
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с чего всё началось
Российское общество стало очень агрессивным, потому что его энергия «не выплескивается в созидательный труд», заявил музыкант Сергей Шнуров в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24
».
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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