Общество
Газета.RuШнуров назвал российское общество дико агрессивным
Российский музыкант Сергей Шнуров назвал россиян агрессивными из-за того, что они неправильно используют энергию. Об этом он сказал на телеканале "Россия-24". "К сожалению, общество у нас стало дико агрессивное", - начал Шнуров.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Российское общество стало очень агрессивным, потому что его энергия «не выплескивается в созидательный труд», заявил музыкант Сергей Шнуров в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».Мой Брянск12:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Политика
На Украине хотят отбирать транзитный газ у России
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев намерен закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России
Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Происшествия
Слесарь погиб в оставившей без отопления 96 домов котельной Воронежа
Слесарь погиб при работе в котельной Воронежа, где произошла авария, оставившая без отопления 96 домов.
Общество
Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Армия и оружие
Минобороны России: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Целью провокации станет представление роликов в виде «доказательств преступлений сирийских властей и действия ВКС РФ против мирных жителей».
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Американским инспекторам продемонстрировали ракетный комплекс "Авангард", говорится в сообщении Минобороны России.
Общество
Греф заявил о страхе перед селфи
Глава Сбербанка Герман Греф назвал селфи «страшным изобретением человечества».
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
Экономика
Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ
Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
Музыка
На «Детском Евровидении» победила участница из Польши
В 2018 году победительницей стала Роксана Венгель. Напомним, конкурс «Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года.
Гаджеты
Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 представлены в России
Политика
Путин подписал закон для «Яндекса»
Президент России поставил подписать под законом, принятие которого поможет появиться Фонду общественных интересов.
Общество
Верховный суд РФ вернул срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда РФ оставил прежнюю трактовку об исчислении сроков давности по налоговым преступлениям.
Происшествия
Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома
В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками.
Происшествия
В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина
Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области, в результате погибла одна женщина, а количество пострадавших увеличилось до семи.
Общество
В Госдуме хотят сделать 31 декабря выходным
В Государственной думе РФ поддержали идею о назначении выходного дня во вторник, 31 декабря.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало Сеть
Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Происшествия
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов попал в больницу в тяжелом состоянии
Российский актер Дмитрий Ульянов был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Хоккей