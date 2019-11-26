Общество

Газета.RuГазета.RuШнуров назвал российское общество дико агрессивным

Российский музыкант Сергей Шнуров назвал россиян агрессивными из-за того, что они неправильно используют энергию. Об этом он сказал на телеканале "Россия-24". "К сожалению, общество у нас стало дико агрессивное", - начал Шнуров.
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с чего всё началось
Российское общество стало очень агрессивным, потому что его энергия «не выплескивается в созидательный труд», заявил музыкант Сергей Шнуров в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24
».
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Шнуров назвал российское общество агрессивным

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Шнуров назвал россиян агрессивными

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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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