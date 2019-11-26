с чего всё началось

Известный музыкант Сергей Шнуров заявил, что российское общество стало очень агрессивным. По его словам, это происходит из-за того, что энергия людей не выплёскивается в созидательный труд.

Футбол «Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Здоровье Кто стоит за тестами на алкоголизм для водителей Изначально, напомним, предполагалось, что сдавать тест на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) при прохождении водительской медкомиссии будут только лица, получившие назначение от врача психиатра-нарколога, однако в конечной редакции правил данное положение исчезло; подозреваемыми в алкоголизме стали абсолютно все.

Происшествия В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.

Спорт WADA рекомендовано на четыре года отстранить Россию от мирового спорта Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков покинул Россию и стал одним из информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA), рассказавшим о том, что российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Лондоне и Сочи в 2012 и 2014 годах соответственно, якобы систематически применяли допинг при государственной поддержке.

Наука Учёные случайно открыли средство, замедляющее процесс старения кожи Ученые случайно открыли средство, замедляющее процесс старения кожи, сообщает издание Science Daily.

Происшествия МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.

Политика Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.

Армия и оружие Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» «На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Армия и оружие Смертоносная «Гадюка» для Су-57 «случайно» попала на фото Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро (КБ) «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет The Drive.

Происшествия Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.

Общество В России усилились эмиграционные настроения По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.

Общество Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.

Здоровье Российские школы захватила убийственная мода на снюс Сразу несколько федеральных и региональных телеканалов выпустили в эфир сюжеты, посвященные новому и опасному увлечению российских школьников «сосательным табаком» - снюсом.

Политика Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек Президент США Дональд Трамп в ходе ставшей уже ежегодной традиции помиловал в преддверии Дня благодарения двух индеек, которых зовут Хлеб и Масло.

Общество Медведев прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ Дмитрий Медведев заявил, что идея освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ) прорабатывается, однако над ней необходимо подумать.

Экономика Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.

Общество В России могут ввести маркировку домашних животных Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирован Дмитрий Ульянов Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в одну из московских клиник, передает Mash.

Игры Слухи: новой игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире Пользователь Reddit под псевдонимом iknowstuff312 со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что следующей игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире.

Общество В Госдуме предложили сократить новогодние выходные Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.

Финансы Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.