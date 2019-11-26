Общество

Свободная ПрессаСвободная ПрессаШнуров назвал российское общество очень агрессивным

Известный музыкант Сергей Шнуров заявил, что российское общество стало очень агрессивным. По его словам, это происходит из-за того, что энергия людей не выплёскивается в созидательный труд.
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с чего всё началось
Российское общество стало очень агрессивным, потому что его энергия «не выплескивается в созидательный труд», заявил музыкант Сергей Шнуров в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24
».
Мой Брянск12:54

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Шнуров назвал российское общество агрессивным

РБК14:25

Шнуров назвал россиян «дико агрессивными»

News.ru12:30

Шнуров назвал россиян агрессивными

URA.Ru12:20

Шнуров назвал российское общество «дико агрессивным»

Росбалт12:21

Шнуров назвал российское общество дико агрессивным

Газета.Ru12:23

Шнуров назвал причину агрессии в российском обществе

Взгляд.ру11:51

Шнуров назвал российское общество агрессивным

РИА Новости11:44
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«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Здоровье

Кто стоит за тестами на алкоголизм для водителей

Изначально, напомним, предполагалось, что сдавать тест на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) при прохождении водительской медкомиссии будут только лица, получившие назначение от врача психиатра-нарколога, однако в конечной редакции правил данное положение исчезло; подозреваемыми в алкоголизме стали абсолютно все.
Quto.ru 08:01
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В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
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Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков покинул Россию и стал одним из информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA), рассказавшим о том, что российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Лондоне и Сочи в 2012 и 2014 годах соответственно, якобы систематически применяли допинг при государственной поддержке.
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Учёные случайно открыли средство, замедляющее процесс старения кожи

Ученые случайно открыли средство, замедляющее процесс старения кожи, сообщает издание Science Daily.
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Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»

Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
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МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Политика

Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа

Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.
Вести.Ru 09:07
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Армия и оружие

Смертоносная «Гадюка» для Су-57 «случайно» попала на фото

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро (КБ) «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет The Drive.
Lenta.ru 16:23
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Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
РИА Новости 09:31
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«Тольяттинский потрошитель» пошел под суд за два новых убийства

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В России усилились эмиграционные настроения

По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
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Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики

Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Московский Комсомолец вчера в 03:37
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В Тбилиси возобновились массовые акции протеста

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Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина

Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
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Российские школы захватила убийственная мода на снюс

Сразу несколько федеральных и региональных телеканалов выпустили в эфир сюжеты, посвященные новому и опасному увлечению российских школьников «сосательным табаком» - снюсом.
Ридус 16:13
Политика

Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек

Президент США Дональд Трамп в ходе ставшей уже ежегодной традиции помиловал в преддверии Дня благодарения двух индеек, которых зовут Хлеб и Масло.
РИА Новости 15:49
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Медведев прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Дмитрий Медведев заявил, что идея освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ) прорабатывается, однако над ней необходимо подумать.
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Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
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Фигурное катание

Москвина: Бойкова и Козловский тренируются шесть дней в неделю

Бойкова и Козловский отобрались в финал Гран-при, который будет проходить в Турине.
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Экономика

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
Коммерсантъ 07:57
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
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Экстренно госпитализирован Дмитрий Ульянов

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в одну из московских клиник, передает Mash.
Газета.Ru вчера в 05:39
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Слухи: новой игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире

Пользователь Reddit под псевдонимом iknowstuff312 со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что следующей игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире.
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В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
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«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Футболисты мадридского "Реала" на своем поле сыграли вничью с французским "ПСЖ" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
РИА Новости 17:16
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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