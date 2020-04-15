Коронавирус
РИА НовостиШнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
Читать в источнике
Оценить256
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Шнуров назвал шуткой свое заявление о заболевании коронавирусом
Телеканал Санкт-Петербург10:57
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Экономика
Ростуризм оценил потери турбизнеса в 1,5 трлн руб. за полгода
Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 упали почти до нуля, уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб.
РБК 11:22
Общество
Москвичи смогут оформить пропуска для поездок на дачу
Уже с 15 апреля начнут действовать пропуска для проезда на транспорте, оформить их можно на портале mos.ru.
РИАМО 13 апреля в 04:35
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Шоу-бизнес
Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной
Bimru.ru 13 апреля в 10:01
Финансы
Доллар превысил отметку в 75 рублей
Курс доллара превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 15 апреля.
Известия 11:39
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
Космос
Российский ученый рассказал, хватит ли колонизаторам Марса воды
Московский Комсомолец 13 апреля в 04:01
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
Общество
В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось
В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт вчера в 18:59
Здоровье
В Москве открылись 45 новых амбулаторных КТ-центров
В российской столице полноценно заработали 45 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 12:31
Политика
Медведев считает коронавирус вопросом национальной безопасности
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса является вопросом безопасности страны, угрожая населению и бизнесу, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:36
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Авто
Новая Mazda 6 получит задний привод и кузов купе
Ожидается, что серийная Mazda 6 унаследует основную стилистическую концепцию у экспериментального купеобразного седана Vision Coupe, представленного на Токийском автосалоне 2017 года, а, значит, на свет появится соперник популярных ныне четырехдверок, маскирующихся под спорткары.
Авторамблер вчера в 04:21
Общество
Власти Москвы отказались от закупки бордюров на 16 млрд рублей
В прошлом году ГБУ «Автомобильные дороги» потратило 3,6 млрд руб. на бордюры. В Москве последние несколько лет каждый год меняют бордюры.
Ведомости 12:18
Общество
Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции
Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции и влекут за собой штраф, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
РИА Новости 11:48
Авто
В России начали массово расти цены на автомобили
Стоить больше стали как автомобили народных марок, так и престижные машины. Прибавку вызвали курс валют, рост ставок утильсбора и инфляция.
Somanyhorses вчера в 04:26
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 85 килограммов
Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
Экономика
Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса.
Известия 09:56
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
Общество
Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил на своей странице в социальной сети, что вылечился от коронавируса.
МИР 24 01:23
Политика
ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов
В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 09:20