с чего всё началось

Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.

Экономика Ростуризм оценил потери турбизнеса в 1,5 трлн руб. за полгода Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 упали почти до нуля, уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб. 2

Общество Москвичи смогут оформить пропуска для поездок на дачу Уже с 15 апреля начнут действовать пропуска для проезда на транспорте, оформить их можно на портале mos.ru. 34

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 3,2K

Финансы Доллар превысил отметку в 75 рублей Курс доллара превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 15 апреля. 4

Гаджеты Apple представила бюджетный iPhone SE Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании. 300

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3,1K

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. 4K

Экономика Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции. 83

Здоровье В Москве открылись 45 новых амбулаторных КТ-центров В российской столице полноценно заработали 45 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. 30

Политика Медведев считает коронавирус вопросом национальной безопасности Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса является вопросом безопасности страны, угрожая населению и бизнесу, пишет РИА "Новости". 92

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 495

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 386

Авто Новая Mazda 6 получит задний привод и кузов купе Ожидается, что серийная Mazda 6 унаследует основную стилистическую концепцию у экспериментального купеобразного седана Vision Coupe, представленного на Токийском автосалоне 2017 года, а, значит, на свет появится соперник популярных ныне четырехдверок, маскирующихся под спорткары. 10

Общество Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции и влекут за собой штраф, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. 33

Авто В России начали массово расти цены на автомобили Стоить больше стали как автомобили народных марок, так и престижные машины. Прибавку вызвали курс валют, рост ставок утильсбора и инфляция. 264

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 25

Шоу-бизнес Максим Фадеев похудел на 85 килограммов Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей. 11