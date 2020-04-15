Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиШнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой

Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
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Российский музыкант Сергей Шнуров заявил, что его высказывание в прямом эфире в Instagram
 о том, что он заражен коронавирусом, было сделано во время шутливой беседы.
ТАСС09:19

Подробнее о событии

Сергей Шнуров назвал шуткой свое заявление о заболевании коронавирусом

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Сергей Шнуров назвал шуткой слова о своем заболевании коронавирусом

Петербургский дневник10:17

Шнур назвал самого великого спортсмена, Дюков поспорил с Федуном, Геркус построил график

Советский спорт01:02

Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой

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Шнуров опроверг, что болен коронавирусом

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Sport24.ru09:48

«Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом». Шнуров во время эфира с Кержаковым пошутил, но не все его поняли

Фонтанка.Ру09:00
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Экономика

Ростуризм оценил потери турбизнеса в 1,5 трлн руб. за полгода

Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 упали почти до нуля, уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб.
РБК 11:22
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Общество

Москвичи смогут оформить пропуска для поездок на дачу

Уже с 15 апреля начнут действовать пропуска для проезда на транспорте, оформить их можно на портале mos.ru.
РИАМО 13 апреля в 04:35
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Происшествия

В Петербурге после ДТП автомобиль сбил пешехода на остановке

REGNUM 12:14
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропусков

ТВ Центр 03:57
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
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Шоу-бизнес

Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной

Bimru.ru 13 апреля в 10:01
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Финансы

Доллар превысил отметку в 75 рублей

Курс доллара превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 15 апреля.
Известия 11:39
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Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
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Космос

Российский ученый рассказал, хватит ли колонизаторам Марса воды

Московский Комсомолец 13 апреля в 04:01
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Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
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Экономика

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
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Общество

В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось

В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт вчера в 18:59
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Здоровье

В Москве открылись 45 новых амбулаторных КТ-центров

В российской столице полноценно заработали 45 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 12:31
30
Политика

Медведев считает коронавирус вопросом национальной безопасности

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса является вопросом безопасности страны, угрожая населению и бизнесу, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:36
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Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
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Авто

Новая Mazda 6 получит задний привод и кузов купе

Ожидается, что серийная Mazda 6 унаследует основную стилистическую концепцию у экспериментального купеобразного седана Vision Coupe, представленного на Токийском автосалоне 2017 года, а, значит, на свет появится соперник популярных ныне четырехдверок, маскирующихся под спорткары.
Авторамблер вчера в 04:21
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Общество

Власти Москвы отказались от закупки бордюров на 16 млрд рублей

В прошлом году ГБУ «Автомобильные дороги» потратило 3,6 млрд руб. на бордюры. В Москве последние несколько лет каждый год меняют бордюры.
Ведомости 12:18
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Общество

Открывшиеся в Краснодаре ярмарки и рынки опять закрыли

Ясно 08:57
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Общество

Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции

Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции и влекут за собой штраф, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
РИА Новости 11:48
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Авто

В России начали массово расти цены на автомобили

Стоить больше стали как автомобили народных марок, так и престижные машины. Прибавку вызвали курс валют, рост ставок утильсбора и инфляция.
Somanyhorses вчера в 04:26
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 85 килограммов

Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
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Экономика

Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса.
Известия 09:56
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Общество

В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил на своей странице в социальной сети, что вылечился от коронавируса.
МИР 24 01:23
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Политика

ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов

В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
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Александр Кержаков
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Лучший бомбардир в истории российского футбола.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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