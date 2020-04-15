Коронавирус
РИА НовостиШнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
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Сергей Шнуров назвал шуткой свое заявление о заболевании коронавирусом
Телеканал Санкт-Петербург10:57
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Общество
В больнице имени Боткина перестали принимать пациентов
В больнице имени Боткина в Петербурге, где лечили больных с коронавирусом, больше нет мест. Все 600 коек, выделенных для больных, заняты.
Neva.Today 10:04
Общество
Путин предложил направить регионам дополнительно 200 млрд рублей
Сегодня, 15 апреля, господин Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:50
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Происшествия
В Чувашии умерла первая пациентка с коронавирусом
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Чувашии, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.
ТАСС 11:08
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Экономика
В России могут отменить НДФЛ для россиян с низким доходом
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сенатор Сергей Леонов, депутаты Борис Пайкин, Дмитрий Свищев, Ярослав Нилов и Алексей Диденко выразили идею отмены налога в 13% у россиян, чей доход в месяц меньше, чем два минимальных размера оплаты труда (МРОТ), пишут «Известия».
Deita.ru 11:15
Энергетика
В России зафиксировано снижение цен на бензин
В Сибири бензин стал дешевле на 13 копеек, цена составила 43,26 рубля за литр, в центральной России — на две копейки и достигла 46,03 рубля, В Северо-Западном округе стоимость топлива не изменилась и составляет 46,18 рубля за литр.
Mockva.ru 01:30
Общество
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 2 млн
Ранее на сайте Университета Джона Хопкинса уже появлялись данные о том, что число заразившихся коронавирусом превысило 2 млн — 2 019 320 человек.
Коммерсантъ 10:16
Происшествия
В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости вчера в 01:59
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Гаджеты
Apple представила дешевый iPhone SE
Apple представила iPhone SE — первый смартфон компании в 2020 году. Аппарат стал преемником одноименного девайса, выпущенного в 2016 году.
Lenta.ru 11:09
Экономика
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
«В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.
Информационный центр Правительства Москвы 10:31
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Общество
Жительница Чечни раскаялась в том, что попросила помощь у Кадырова
Жительница Чечни Зара Тепсуркаева признала, что ей не стоило обращаться за помощью к Ахмату Кадырову через мессенджер.
Аргументы и Факты - Ставрополь 09:29
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Общество
ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 08:35
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Политика
Трамп потребовал напечатать его имя на чеках с госпомощью американцам
Президент США Дональд Трамп потребовал от казначейства напечатать его имя на чеках в 1,2 тысячи долларов, которые рассылаются американцам в качестве финансовой поддержки во время пандемии.
Компания 09:59
Здоровье
Еврокомиссия утвердила критерии для смягчения карантина в Европе
В Еврокомиссии назвали главные критерии, которыми должны руководствоваться европейские правительства для смягчения карантина в странах ЕС.
News.ru 11:32
Здоровье
Ученые Швеции призвали власти к действиям против коронавируса
Стратегию правительства Швеции в борьбе с распространением коронавируса в стране раскритиковала группа экспертов в области здравоохранения, 14 апреля сообщает датское печатное издание Веrlіпдsке.
ИА Красная Весна вчера в 11:34
Общество
В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ
Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике.
Известия 04:49
Экономика
Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации
Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
REGNUM 08:44
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова показала фото из больницы
В блоге певица опубликовала фотографию из больницы и оставила сообщение. Татьяна Буланова поблагодарила поклонников за заботу.
Комсомольская правда 13 апреля в 14:05
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43