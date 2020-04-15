с чего всё началось

Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.

Общество В больнице имени Боткина перестали принимать пациентов В больнице имени Боткина в Петербурге, где лечили больных с коронавирусом, больше нет мест. Все 600 коек, выделенных для больных, заняты. 29

Общество Путин предложил направить регионам дополнительно 200 млрд рублей Сегодня, 15 апреля, господин Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии вируса COVID-19. 79

Происшествия В Чувашии умерла первая пациентка с коронавирусом Первая пациентка с коронавирусом умерла в Чувашии, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

Экономика В России могут отменить НДФЛ для россиян с низким доходом Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сенатор Сергей Леонов, депутаты Борис Пайкин, Дмитрий Свищев, Ярослав Нилов и Алексей Диденко выразили идею отмены налога в 13% у россиян, чей доход в месяц меньше, чем два минимальных размера оплаты труда (МРОТ), пишут «Известия». 60

Энергетика В России зафиксировано снижение цен на бензин В Сибири бензин стал дешевле на 13 копеек, цена составила 43,26 рубля за литр, в центральной России — на две копейки и достигла 46,03 рубля, В Северо-Западном округе стоимость топлива не изменилась и составляет 46,18 рубля за литр. 3,9K

Общество Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 2 млн Ранее на сайте Университета Джона Хопкинса уже появлялись данные о том, что число заразившихся коронавирусом превысило 2 млн — 2 019 320 человек.

Происшествия В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб. 5

Экономика Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,2K

Гаджеты Apple представила дешевый iPhone SE Apple представила iPhone SE — первый смартфон компании в 2020 году. Аппарат стал преемником одноименного девайса, выпущенного в 2016 году. 25

Экономика Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса «В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр. 52

Здоровье Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. 262

Общество Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс". 42

Общество Жительница Чечни раскаялась в том, что попросила помощь у Кадырова Жительница Чечни Зара Тепсуркаева признала, что ей не стоило обращаться за помощью к Ахмату Кадырову через мессенджер.

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз. 8

Общество ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом. 35

Политика ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму «На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ. 992

Политика Трамп потребовал напечатать его имя на чеках с госпомощью американцам Президент США Дональд Трамп потребовал от казначейства напечатать его имя на чеках в 1,2 тысячи долларов, которые рассылаются американцам в качестве финансовой поддержки во время пандемии. 2

Здоровье Еврокомиссия утвердила критерии для смягчения карантина в Европе В Еврокомиссии назвали главные критерии, которыми должны руководствоваться европейские правительства для смягчения карантина в странах ЕС.

Здоровье Ученые Швеции призвали власти к действиям против коронавируса Стратегию правительства Швеции в борьбе с распространением коронавируса в стране раскритиковала группа экспертов в области здравоохранения, 14 апреля сообщает датское печатное издание Веrlіпдsке. 4

Общество В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике. 22

Шоу-бизнес Татьяна Буланова показала фото из больницы В блоге певица опубликовала фотографию из больницы и оставила сообщение. Татьяна Буланова поблагодарила поклонников за заботу. 2