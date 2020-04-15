Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиШнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой

Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
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Российский музыкант Сергей Шнуров заявил, что его высказывание в прямом эфире в Instagram
 о том, что он заражен коронавирусом, было сделано во время шутливой беседы.
ТАСС09:19

Подробнее о событии

Сергей Шнуров назвал шуткой свое заявление о заболевании коронавирусом

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«Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом». Шнуров во время эфира с Кержаковым пошутил, но не все его поняли

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Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом

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Sport24.ru09:48

Сергей Шнуров назвал шуткой слова о своем заболевании коронавирусом

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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
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В больнице имени Боткина перестали принимать пациентов

В больнице имени Боткина в Петербурге, где лечили больных с коронавирусом, больше нет мест. Все 600 коек, выделенных для больных, заняты.
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Коммерсантъ 09:50
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
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В Чувашии умерла первая пациентка с коронавирусом

Первая пациентка с коронавирусом умерла в Чувашии, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.
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Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
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Энергетика

В России зафиксировано снижение цен на бензин

В Сибири бензин стал дешевле на 13 копеек, цена составила 43,26 рубля за литр, в центральной России — на две копейки и достигла 46,03 рубля, В Северо-Западном округе стоимость топлива не изменилась и составляет 46,18 рубля за литр.
Mockva.ru 01:30
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Общество

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 2 млн

Ранее на сайте Университета Джона Хопкинса уже появлялись данные о том, что число заразившихся коронавирусом превысило 2 млн — 2 019 320 человек.
Коммерсантъ 10:16
Происшествия

В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости вчера в 01:59
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Экономика

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Ведомости 09:41
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

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РИА Новости вчера в 14:36
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Гаджеты

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Apple представила iPhone SE — первый смартфон компании в 2020 году. Аппарат стал преемником одноименного девайса, выпущенного в 2016 году.
Lenta.ru 11:09
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Экономика

Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса

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Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю

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Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится

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Газета.Ru 11:12
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Общество

Жительница Чечни раскаялась в том, что попросила помощь у Кадырова

Жительница Чечни Зара Тепсуркаева признала, что ей не стоило обращаться за помощью к Ахмату Кадырову через мессенджер.
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В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
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Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
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Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

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Общество

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Политика

ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму

«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
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Трамп потребовал напечатать его имя на чеках с госпомощью американцам

Президент США Дональд Трамп потребовал от казначейства напечатать его имя на чеках в 1,2 тысячи долларов, которые рассылаются американцам в качестве финансовой поддержки во время пандемии.
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В Еврокомиссии назвали главные критерии, которыми должны руководствоваться европейские правительства для смягчения карантина в странах ЕС.
News.ru 11:32
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Ученые Швеции призвали власти к действиям против коронавируса

Стратегию правительства Швеции в борьбе с распространением коронавируса в стране раскритиковала группа экспертов в области здравоохранения, 14 апреля сообщает датское печатное издание Веrlіпдsке.
ИА Красная Весна вчера в 11:34
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Общество

В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ

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Экономика

Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации

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REGNUM 08:44
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова показала фото из больницы

В блоге певица опубликовала фотографию из больницы и оставила сообщение. Татьяна Буланова поблагодарила поклонников за заботу.
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В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан

Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
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Александр Кержаков
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Лучший бомбардир в истории российского футбола.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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