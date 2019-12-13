Музыка

РИА НовостиРИА НовостиШнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров набросился с критикой на свою коллегу Полину Гагарину в эфире программы на Первом канале. После выступления подопечных Гагариной в выпуске от 13 декабря Шнуров начал на повышенных тонах критиковать выбор песни для 17-летней участницы Аланы Чочиевой.
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Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»

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Шнуров разругался с Гагариной на шоу «Голос»

Взгляд.рувчера в 23:16

Гагарина раскритиковала участника шоу «Голос» из-за высыпанных семечек

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Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ruвчера в 17:35

Что случилось на шоу «Голос»

Газета.Ruвчера в 15:47

Уральский музыкант начал перезапись песен «Руки Вверх». Но заработает на этом Сергей Жуков

Моментывчера в 02:56

Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

РИА Новостивчера в 20:52
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Общество

Билан сообщил детали своего «пьяного» выступления в Самаре

Как сообщал портал 63.RU, жители Самары собирали подписи под петицией в адрес мэра города Елены Лапушкиной и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с требованием извиниться перед горожанами за выступление Билана, которое прошло 8 сентября.
РБК вчера в 22:18
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
BFM.ru 01:16
Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 11:07
Экономика

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

На первой неделе декабря рост отпускных цен был уже не таким высоким — лишь 16,6%, до 48,8 руб. Дорожают как отечественные, так и импортные яблоки, отмечает руководитель практики АПК "НЭО Центра" Ксения Безшлях.
РБК 01:12
Футбол

«Ривер Плейт» выиграл Кубок Аргентины

Спорт-Экспресс вчера в 23:03
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
РБК вчера в 23:58
Политика

Глава ДНР ответил на слова Зеленского об изменении Минских соглашений

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о Минских соглашениях.
iReactor вчера в 18:59
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости вчера в 23:57
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» ликвидировали открытое горение

На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" ликвидировали открытое горение, сообщили РИА Новости в оперативном штабе на месте ЧС.
РИА Новости вчера в 01:14
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек

Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
RT на русском 00:09
Фигурное катание

Плющенко считает, что Загитова выбирает тренеров

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделала паузу в карьере, поскольку ей необходимо больше внимания и она определяется с тренерами.
ТК Звезда 00:54
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Политика

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
РИА Новости вчера в 16:03
Армия и оружие

Управляемая авиационная ракета «Монолит» готова к госиспытаниям

ТК Звезда 01:46
Происшествия

Ликвидирован пожар в ангаре в Петербурге

Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.
RT на русском вчера в 23:56
Политика

Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
РБК вчера в 20:22
Наука

Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

РБК вчера в 23:55
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 11 декабря в 06:50
Шоу-бизнес

Британский актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака

Британский актер Колин Ферт развелся с супругой после 22 лет совместной жизни.
Народные новости вчера в 23:47
Кино

Зрители оценили нового «Полицейского с Рублевки»

По сюжету, сотрудникам отдела полиции Барвихи мешают спокойно встретить Новый год охотники за ювелирными украшениями.
Газета.Ru вчера в 09:27
Экономика

С 1 января 155 тысяч амурчан получат прибавку к пенсии

С 1 января 2020 года у неработающих пенсионеров вырастет размер пенсии. Плановое повышение составит шесть целых шесть десятых процента.
Вести.Ru вчера в 01:37
Кино

Определен лучший фильм 2019 года

Мойка78 вчера в 21:12
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Происшествия

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
RT на русском вчера в 21:03
Хоккей

Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Нью-Джерси» в НХЛ

Ранее хет-трик Артемия Панарина помог «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Сан-Хосе Шаркс» в матче НХЛ.
RT на русском 00:45
Происшествия

Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru вчера в 09:52
Технологии

Microsoft оставит Windows 7 без антивируса

Для обычных пользователей расширенная поддержка Windows 7 завершается 14 января 2020 года.
iXBT.com 12 декабря в 07:29
Политика

Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» на фоне санкций США

Украина надеется, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против "Северного потока — 2" остановят реализацию данного проекта, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе с бывшим мужем отпраздновали день рождения общего сына

На днях Александру, сыну Кирилла Плетнева и Нино Нинидзе, исполнилось 4 года.
Woman.ru вчера в 10:41
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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Полина Гагарина
Российская певица
российская певица, композитор, актриса, модель. Представительница России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», занявшая второе место.
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