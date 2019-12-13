Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров набросился с критикой на свою коллегу Полину Гагарину в эфире программы на Первом канале. После выступления подопечных Гагариной в выпуске от 13 декабря Шнуров начал на повышенных тонах критиковать выбор песни для 17-летней участницы Аланы Чочиевой.

Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

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