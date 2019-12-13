Музыка
РИА НовостиШнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров набросился с критикой на свою коллегу Полину Гагарину в эфире программы на Первом канале. После выступления подопечных Гагариной в выпуске от 13 декабря Шнуров начал на повышенных тонах критиковать выбор песни для 17-летней участницы Аланы Чочиевой.
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Общество
Билан сообщил детали своего «пьяного» выступления в Самаре
Как сообщал портал 63.RU, жители Самары собирали подписи под петицией в адрес мэра города Елены Лапушкиной и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с требованием извиниться перед горожанами за выступление Билана, которое прошло 8 сентября.
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Экономика
Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
На первой неделе декабря рост отпускных цен был уже не таким высоким — лишь 16,6%, до 48,8 руб. Дорожают как отечественные, так и импортные яблоки, отмечает руководитель практики АПК "НЭО Центра" Ксения Безшлях.
Футбол
«Ривер Плейт» выиграл Кубок Аргентины
Общество
В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки
В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
Политика
Глава ДНР ответил на слова Зеленского об изменении Минских соглашений
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о Минских соглашениях.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» ликвидировали открытое горение
На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" ликвидировали открытое горение, сообщили РИА Новости в оперативном штабе на месте ЧС.
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек
Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
Фигурное катание
Плющенко считает, что Загитова выбирает тренеров
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделала паузу в карьере, поскольку ей необходимо больше внимания и она определяется с тренерами.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Политика
Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
Происшествия
Ликвидирован пожар в ангаре в Петербурге
Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.
Политика
Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
Наука
Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Шоу-бизнес
Британский актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака
Британский актер Колин Ферт развелся с супругой после 22 лет совместной жизни.
Кино
Зрители оценили нового «Полицейского с Рублевки»
По сюжету, сотрудникам отдела полиции Барвихи мешают спокойно встретить Новый год охотники за ювелирными украшениями.
Экономика
С 1 января 155 тысяч амурчан получат прибавку к пенсии
С 1 января 2020 года у неработающих пенсионеров вырастет размер пенсии. Плановое повышение составит шесть целых шесть десятых процента.
Кино
Определен лучший фильм 2019 года
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Происшествия
Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
Хоккей
Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Нью-Джерси» в НХЛ
Ранее хет-трик Артемия Панарина помог «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Сан-Хосе Шаркс» в матче НХЛ.
Происшествия
Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Технологии
Microsoft оставит Windows 7 без антивируса
Для обычных пользователей расширенная поддержка Windows 7 завершается 14 января 2020 года.
Политика
Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» на фоне санкций США
Украина надеется, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против "Северного потока — 2" остановят реализацию данного проекта, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе с бывшим мужем отпраздновали день рождения общего сына
На днях Александру, сыну Кирилла Плетнева и Нино Нинидзе, исполнилось 4 года.