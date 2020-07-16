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Газета.RuШнуров опроверг сообщения о планах баллотироваться в Госдуму
Российский музыкант Сергей Шнуров в беседе с RTVI опроверг информацию о том, что якобы планирует баллотироваться в 2021 году в Государственную думу от Партии роста. Ранее об этих планах во время рабочей поездки в Челябинск сообщил лидер Партии роста Сергей Титов.
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с чего всё началось
Российский музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг ТАСС лидер партии Борис Титов в ходе рабочей поездки в Челябинск. "На выборы в Госдуму он точно идет", - сказал Титов, говоря про выдвижение Сергея Шнурова.ТАСС09:40
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