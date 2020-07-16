Коронавирус

Газета.RuГазета.RuШнуров опроверг сообщения о планах баллотироваться в Госдуму

Российский музыкант Сергей Шнуров в беседе с RTVI опроверг информацию о том, что якобы планирует баллотироваться в 2021 году в Государственную думу от Партии роста. Ранее об этих планах во время рабочей поездки в Челябинск сообщил лидер Партии роста Сергей Титов.
Читать в источнике
Комментировать89
с чего всё началось

Титов сообщил о решении Сергея Шнурова баллотироваться на выборы в Госдуму

Российский музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг ТАСС лидер партии Борис Титов в ходе рабочей поездки в Челябинск. "На выборы в Госдуму он точно идет", - сказал Титов, говоря про выдвижение Сергея Шнурова.
ТАСС09:40

Подробнее о событии

Сергей Шнуров опроверг информацию о выдвижении в депутаты Госдумы и вспомнил о Челябинске

КП - Челябинск15:24

Сергей Шнуров опроверг участие в выборах 2021 года

Челябинск Сегодня11:00

Титов и Шнуров поспорили о выдвижении музыканта в Госдуму

РБК11:02

Шнуров не подтвердил информацию о том, что будет баллотироваться в Госдуму

ТАСС11:18

Сергей Шнуров отверг информацию о планах баллотироваться в Госдуму

Телеканал RTVI10:03

Сергей Шнуров прокомментировал решение идти в Госдуму

Собеседник12:10

Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму

Реальное время10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Политика

Суд ЕС запретил трансфер персональных данных в США

Неожиданное решение Европейского суда в Люксембурге отменяет заключенное между ЕС и США соглашение о передаче данных, известное как Privacy Shield.
Интерфакс 06:37
2
Автоспорт

«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю

News.ru вчера в 06:54
Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
97
Здоровье

Во Владимирской области сняли запрет на плановую госпитализацию

Постановление, подписанное заместителем главного государственного санитарного врача по Владимирской области, снимает с 17 июля запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа.
ИА Красная Весна 14:37
4
Гаджеты

Apple выпустила новую версию iOS 13.6

Эксперты отмечают, что новые обновления стали последними изменениями ОС перед появлением новой операционной системы iOS 14.
Evo-rus.com 03:08
7
Шоу-бизнес

Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену

Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor 03:25
58
Политика

Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине

У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета 14:10
231
Общество

В Воронежской области открывают рестораны, музеи и библиотеки

Воронеж, 16 июля 2020, 18:48 — REGNUM Рестораны, музеи и библиотеки смогут открыться в Воронежской области.
REGNUM 11:48
17
Космос

В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы

Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что в России ведется разработка ядерного космического двигателя, благодаря которому станет возможным отправка кораблей за пределы Солнечной системы.
Военное дело вчера в 01:21
73
Шоу-бизнес

«Помолодевшую» Безрукову уличили в использовании фотошопа

Кажется, что на фотографии не настоящий человек, а восковая скульптура. Сглаженная, неестественная кожа выдает использование ретуши.
Слово и Дело 06:29
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
1,4K
Футбол

Локомотив — ЦСКА 2:1

ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости 14:39
Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
404
Политика

Верховный суд России покидают два зампреда. Одного заменит однокурсница Путина

На фото: Ирина Подносова Василий Нечаев и Олег Свириденко покидают должности заместителей председателя Верховного суда России.
Legal.Report 11:51
1
Экономика

В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
Коммерсантъ 14:20
3
Технологии

Обновление Windows 10 удалило встроенные программы

Очередное обновление Windows 10 принесло ряд проблем пользователям. Из операционной системы пропал целый ряд интегрированных приложений.
News.ru 13:14
20
Экономика

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
12
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

По данным военных, подразделения вооруженных сил Армении утром 16 июля вновь предприняли попытку атаковать позиции армии Азербайджана.
Evo-rus.com 06:30
1,3K
Футбол

ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
168
Политика

В партии Зеленского определили своего кандидата на выборах мэра Киева

В украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" решили, что кандидатом на пост мэра Киева на предстоящих в конце октября выборах будет депутат Рады Ирина Верещук.
Газета.Ru 16:39
Общество

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
1,4K
Армия и оружие

Sohu: РФ может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США

Россия и США могут развернуть споры из-за военной базы Камрань на берегу Южно-Китайского моря.
Что происходит 06:27
17
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
73
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
11
Общество

Росреестр объяснил задержки с закладными ограничениями работы МФЦ

Во избежание нарушения прав заявителей, включая регистрацию ипотеки и выдачу закладных, территориальным органам Росреестра на период мер, связанных с ограничениями по передвижению граждан, были даны поручения продлить сроки, в том числе, если необходимо представить дополнительные документы, отмечается в сообщении.
РИА Новости 08:10
22
Шоу-бизнес

Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru 16:02
1
Авто

Kia начала производить в России новую модель K5

Российское представительство компании Kia объявило о старте массового производства нового седана Kia K5 на калининградском заводе "Автотор".
Новые автомобили вчера в 23:09
56
Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
553
Политика

Канье Уэста зарегистрировали кандидатом на выборах в Оклахоме

После противоречивых заявлений о возможном участии рэпера Канье Уэста в президентских выборах в США, артисту удалось зарегистрировать свою кандидатуру в штате Оклахома.
Газета.Ru 08:41
55
Футбол

Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль». Генеральный продюсер телеканала RTVi.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное