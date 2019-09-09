Шоу-бизнес
Lenta.ruШнуров отреагировал на выступление пьяного Билана
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров порассуждал о выступлении в Самаре певца Димы Билана, появившегося на сцене в нетрезвом виде. Об этом он написал в Intagram-аккаунте. Музыкант призвал Билана не переживать по поводу своего поведения во время концерта.
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Дмитрий брось, наплюй, да лан. Повезло Самаре разом, наблюдать, как Д. Билан, в зюзю пьяный вертит тазом. Пусть заходятся от злобы, комментарии жуя. Выступил бы трезвым, что бы Написали? **** *! За тебя Гном Гномыч топит, не последний парень в шоу! Да и так ты, Дима, в топе Яндекса, что хорошо.
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