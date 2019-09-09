Дмитрий брось, наплюй, да лан. Повезло Самаре разом, наблюдать, как Д. Билан, в зюзю пьяный вертит тазом. Пусть заходятся от злобы, комментарии жуя. Выступил бы трезвым, что бы Написали? **** *! За тебя Гном Гномыч топит, не последний парень в шоу! Да и так ты, Дима, в топе Яндекса, что хорошо.

Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации. Запись с покаянной речью певец выложил 9 сентября у себя в Instagram.

Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

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