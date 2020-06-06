Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиШнуров ответил Валерии на критику

Музыкант Сергей Шнуров в Instagram ответил на слова певицы Валерии о том, что он "переобулся и требует помощи шоу-бизнесу". Ранее певица в комментариях к посту в Instagram написала, что Шнуров потребовал помощь шоу-бизнесу, а ее мужа — продюсера Иосифа Пригожина — он "очернил напрасно".
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Сергей Шнуров
Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьезная, может быть, даже медицинская. А людям нужна работа. За что я и выступаю, давно и последовательно.
— Сергей ШнуровМР7.ру 06:22

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