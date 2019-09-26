Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах. Он посвятил депутатам целое стихотворение в Instagram.

Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах

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