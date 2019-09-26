Общество

URA.RuURA.RuШнуров ответил стихом на запрет курить на балконах

Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах. Он посвятил депутатам целое стихотворение в Instagram.
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Шнуров в стихах отреагировал на запрет курения на балконах

РБК05:26

Песков прокомментировал запрет курения на балконах

Народные новости05:39

Шнуров будет курить на балконе вопреки запрету

Телеканал 360°03:35

Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах

РИА Новости02:29

Шнуров в стихах раскритиковал запрет курения на балконах

Lenta.ruвчера в 14:37

Шнуров предложил «вертеть» закон о запрете курения на балконах

SM Newsвчера в 09:51

Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах

URA.Ruвчера в 09:29
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Происшествия

Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете

Вести.Ru вчера в 15:02
Политика

Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).
РИА Новости вчера в 11:25
Экономика

Суд признал Международный банк Санкт-Петербурга банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению Банка России признал банкротом Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП), лишившийся лицензии в октябре 2018 года.
РИА Новости 02:24
Общество

Из мэрии Екатеринбурга уходит глава комитета по строительству

Новый День 01:41
Армия и оружие

Конашенков назвал число атаковавших базу Хмеймим дронов за два года

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за два года почти 120 беспилотников террористов было уничтожено или обезврежено при попытке атак на базу Хмеймим в Сирии.
RT на русском 06:52
Политика

Малахов ответил на критику МИДа Киргизии

Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Наука

О квантовой телепортации воронежским студентам рассказал научный сотрудник РАН

Алексей Пырков рассказал о понятиях запутанности и квантовой телепортации, которые отличают квантовый подход к обработке информации от классического.
Сommuna.ru 25 сентября в 07:26
Здоровье

Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар

В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
Инфо24 07:08
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика

США расширили санкции против РФ по поставкам авиатоплива в Сирию

Минфин США расширил санкции, призванные предотвратить доставку авиационного топлива российским военным в Сирии.
ИжевскИнфо.РУ 01:11
Гаджеты

Xiaomi показала уникальный в своем роде смартфон Mi Mix Alpha

Китайская корпорация Xiaomi представила необычный смартфон Mi MIX Alpha с всесторонним экраном.
МонаВиста 25 сентября в 08:06
Политика

Песков надеется, что разговоры Путина и Трампа не опубликуют

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами не дойдут до придания огласки телефонных разговоров двух глав государств.
Аргументы недели 06:55
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

REGNUM вчера в 21:14
Происшествия

В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов

Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.
РБК 05:42
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
ТАСС 06:51
Политика

Лавров пообещал «сюрприз» США после невыдачи виз

МИД РФ не оставит без ответа эпизод с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Телеканал 360° вчера в 07:14
Политика

В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Экономика

Бизнес испугался роста налоговой нагрузки на недвижимость

С 2014 г. бизнес платит налог по кадастровой стоимости, которая существенно выше балансовой, с торговых центров, офисов и принадлежащих ему жилых домов.
Ведомости вчера в 17:38
Кино

Александр Петров решил на время уйти из кино

Российская газета 06:06
Политика

Киев не договорился с МВФ о новой программе кредитования

Миссия Международного валютного фонда покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров МВФ заключить с Украиной новую программу кредитования.
ФАН вчера в 06:55
Армия и оружие

Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57

RT на русском 05:50
Кино

Уилл Смит представил фильм «Гемини»

Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России вчера в 22:09
Происшествия

Два сотрудника СК погибли в ДТП в Ивановской области

Два сотрудника управления Следственного комитета по Ивановской области погибли в ДТП.
Известия вчера в 14:20
Экономика

На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости вчера в 06:32
Общество

Главу штаба Навального в Архангельске приговорили к 400 часам работ

Прокуратура требовала наказать активиста 3 годами работ с удержанием 15% зарплаты, но суд принял другое решение — 400 часов обязательных работ.
REGNUM 06:12
Политика

В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс

Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия вчера в 08:16
Общество

В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ

В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия".
РИА Новости 02:51
Армия и оружие

Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 25 сентября в 09:46
Футбол

Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб

Газета.Ru вчера в 21:51
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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