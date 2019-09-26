Общество
URA.RuШнуров ответил стихом на запрет курить на балконах
Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах. Он посвятил депутатам целое стихотворение в Instagram.
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Происшествия
Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).
РИА Новости вчера в 11:25
Экономика
Суд признал Международный банк Санкт-Петербурга банкротом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению Банка России признал банкротом Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП), лишившийся лицензии в октябре 2018 года.
РИА Новости 02:24
Армия и оружие
Конашенков назвал число атаковавших базу Хмеймим дронов за два года
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за два года почти 120 беспилотников террористов было уничтожено или обезврежено при попытке атак на базу Хмеймим в Сирии.
RT на русском 06:52
Политика
Малахов ответил на критику МИДа Киргизии
Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Наука
О квантовой телепортации воронежским студентам рассказал научный сотрудник РАН
Алексей Пырков рассказал о понятиях запутанности и квантовой телепортации, которые отличают квантовый подход к обработке информации от классического.
Сommuna.ru 25 сентября в 07:26
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар
В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
Инфо24 07:08
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
США расширили санкции против РФ по поставкам авиатоплива в Сирию
Минфин США расширил санкции, призванные предотвратить доставку авиационного топлива российским военным в Сирии.
ИжевскИнфо.РУ 01:11
Гаджеты
Xiaomi показала уникальный в своем роде смартфон Mi Mix Alpha
Китайская корпорация Xiaomi представила необычный смартфон Mi MIX Alpha с всесторонним экраном.
МонаВиста 25 сентября в 08:06
Политика
Песков надеется, что разговоры Путина и Трампа не опубликуют
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами не дойдут до придания огласки телефонных разговоров двух глав государств.
Аргументы недели 06:55
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Происшествия
В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов
Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.
РБК 05:42
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
ТАСС 06:51
Политика
Лавров пообещал «сюрприз» США после невыдачи виз
МИД РФ не оставит без ответа эпизод с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Телеканал 360° вчера в 07:14
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Экономика
Бизнес испугался роста налоговой нагрузки на недвижимость
С 2014 г. бизнес платит налог по кадастровой стоимости, которая существенно выше балансовой, с торговых центров, офисов и принадлежащих ему жилых домов.
Ведомости вчера в 17:38
Кино
Александр Петров решил на время уйти из кино
Российская газета 06:06
Политика
Киев не договорился с МВФ о новой программе кредитования
Миссия Международного валютного фонда покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров МВФ заключить с Украиной новую программу кредитования.
ФАН вчера в 06:55
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России вчера в 22:09
Происшествия
Два сотрудника СК погибли в ДТП в Ивановской области
Два сотрудника управления Следственного комитета по Ивановской области погибли в ДТП.
Известия вчера в 14:20
Экономика
На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости вчера в 06:32
Общество
Главу штаба Навального в Архангельске приговорили к 400 часам работ
Прокуратура требовала наказать активиста 3 годами работ с удержанием 15% зарплаты, но суд принял другое решение — 400 часов обязательных работ.
REGNUM 06:12
Политика
В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс
Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия вчера в 08:16
Общество
В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия".
РИА Новости 02:51
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 25 сентября в 09:46
Футбол
Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб
Газета.Ru вчера в 21:51
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11