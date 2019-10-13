Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам музыканта, он всегда знает, чем заниматься.

Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом»

Экономика Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.

Игры NVIDIA добавит трассировку лучей в классические игры NVIDIA запустила новый проект, в рамках которого в классические игры будут добавлять поддержку трассировки лучей.

Автоспорт Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1» Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.

Происшествия В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове 13 октября хоронят убитую девятилетнюю девочку. Проститься с ней пришли сотни человек.

Общество Условия выплаты детских пособий могут изменить В Минтруде считают, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет должен получать тот, кто фактически ухаживает за ним.

Происшествия Полицейский Техаса застрелил женщину в ее собственном доме Трагедией закончился вызов наряда полиции к одному из жилых домов Техаса, прибывший офицер застрелил хозяйку дома, сообщает 12 октября.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек Число погибших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Политика Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.

Единоборства Усик победой дебютировал в супертяжелом весе Украинский боксер Александр Усик встретился с американцем Чаззом Уизерспуном в Чикаго, США, в дебютном бою в рамках супертяжелого дивизиона.

Армия и оружие Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по военной операции Турции В Совете безопасности ООН не смогли прийти к общему мнению для утверждения заявления по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии.

Экономика Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.

Армия и оружие Американский эсминец вошел в Черное море Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Политика Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ.

Происшествия ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.

Игры Спидраннер прошёл GTA: San Andreas за 26 минут Grand Theft Auto: San Andreas — пятая игра серии GTA, которая вышла в 2004 году на PlayStation 2 и в 2005-м на PC.

Авто Начаты продажи бюджетных Datsun с вариатором Компания Nissan объявила старт продаж самых бюджетных моделей Datsun с новой трансмиссией.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.

Кино 85 лет назад родился Савелий Крамаров "Королю эпизода" Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет.

Футбол Арустамян сообщил, что тренер Тедеско подписал контракт со «Спартаком» Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак».

Общество Жители Екатеринбурга выбирают место для храма Святой Екатерины В воскресенье в Екатеринбурге проходит опрос по месту строительства храма Святой Екатерины.

Культура Новое здание филармонии в Нижнем Новгороде могут построить на Стрелке Глава региона отметил, что возможное здание филармонии напомнит оперу в Сиднее, станет символом города.

Общество В США найдена рыба, способная жить даже без воды На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.

Происшествия «Смотрящего» по Украине криминального авторитета «раскороновали» В Киеве "раскороновали" и избили опасного криминального авторитета Андрея Недзельского, известного как Неделя.