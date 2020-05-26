Шоу-бизнес
Lenta.ruПригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. Его слова передает Telegram-канал «Подъем» во вторник, 26 мая. Пригожин заверил, что ничего не писал Шнурову, заявив, что даже не знает телефона артиста.
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Иосиф Пригожин: Я мразенышем Шнура не называл, у меня его телефона нет. Это пранкеры!
Комсомольская правда15:19
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Шоу-бизнес
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Полит.ру вчера в 13:14
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В Саратовской области вновь открывается ряд магазинов, которые были закрыты из-за эпидемии коронавируса.
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Оборот розничной торговли в России в апреле рухнул на 23,4%
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На появившийся шум прибежала 38-летняя родственница ветерана войны. Вор оглушил ее своим орудием и сбежал с места преступления.
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Владельцы банковских карт на Украине с 1 августа смогут снимать наличные в магазинах, которые используют кассовые аппараты РРО.
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