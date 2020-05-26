Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruПригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. Его слова передает Telegram-канал «Подъем» во вторник, 26 мая. Пригожин заверил, что ничего не писал Шнурову, заявив, что даже не знает телефона артиста.
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Иосиф Пригожин
Российский музыкальный продюсер
Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель лейблов NOX Music, ОРТ-рекордз, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. Генеральный директор телеканала «Авто Плюс».
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