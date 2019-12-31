Как сообщает «РИА Новости», Сергей Шнуров пошутил на своим подопечным Антоном Токаревым в проекте «Голос». Напомним, Токарев в финале уступил Аскеру Бербекову из Кабардино-Балкарии. Лидер группировки «Ленинград» назвал своего ученика «славным малым», однако выразил сожаление, что он не сын Алсу.

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