Музыка

URA.RuURA.RuШнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров обвинил свою коллегу по шоу «Голос» Полину Гагарину в неумении подбирать репертуар для подопечных. Поводом для критики стало то, что 17-летняя Алана Чочиева из команды Гагариной исполнила песню «Опять метель» Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте.
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«Голос» потряс очередной скандал

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Армия и оружие

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По словам Евгения Ливадного, российские специалисты выявляют подобную деятельность, но при этом судебные разбирательства могут оказаться неперспективными из-за отсутствия соответствующих зарегистрированных за рубежом патентов.
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Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
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Киев выразил надежду на остановку «Северного потока — 2» санкциями США

Украина рассчитывает, что предусмотренные оборонным бюджетом США санкции против газопровода «Северный поток – 2» смогут помешать реализации проекта.
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Афганские солдаты расстреляли 25 сослуживцев и бежали к талибам

В провинции Газни в Афганистане в ночь на субботу несколько солдат расстреляли своих сослуживцев и ушли к талибам ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация), сообщили местные СМИ со ссылкой на главу уезда Карабаг.
Интерфакс 02:48
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В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта

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Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу уступила сборной Голландии в полуфинале чемпионата мира со счетом 32:33.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
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Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы

Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции.
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Общество

В Сингапуре россиянина обвинили в 30 эпизодах махинаций с банками

По данным издания, 51-летнего Вадима Корягина обвиняют в том, что в 2014–2016 годах он помогал четырем сингапурцам в махинациях с деньгами от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore.
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Депутат Госдумы Олег Нилов сообщил RT, что готовит поправки в Уголовный кодекс, которые позволят сажать наркоманов за отказ от принудительного лечения.
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Фигуристка Загитова останется в сборной России

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Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге

Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.
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Сын Рудковской и Плющенко закатил истерику из-за второго ребенка

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко категорически против, чтобы родители заводили еще одного малыша.
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Песков: на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва

Судьбоносный прорыв на саммите в нормандском формате не достигнут, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»

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Lenta.ru 01:03
Экономика

Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране

На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 12 декабря в 00:05
Общество

Минюст хочет изменить правила взыскания долгов

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят надлежащим образом защитить права граждан при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, установят понятные правила и требования для участников рынка возврата просроченной задолженности", - считают в Минюсте.
Газета.Ru 05:33
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