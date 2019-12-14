Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров обвинил свою коллегу по шоу «Голос» Полину Гагарину в неумении подбирать репертуар для подопечных. Поводом для критики стало то, что 17-летняя Алана Чочиева из команды Гагариной исполнила песню «Опять метель» Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте.

Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

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