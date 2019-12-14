Музыка
URA.RuШнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров обвинил свою коллегу по шоу «Голос» Полину Гагарину в неумении подбирать репертуар для подопечных. Поводом для критики стало то, что 17-летняя Алана Чочиева из команды Гагариной исполнила песню «Опять метель» Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте.
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Гаджеты
Новый камерофон Vivo X30 Pro может снимать Луну
Политика
Иркутские коммунисты потребовали отставки Путина после увольнения губернатора
Иркутское отделение КПРФ опубликовало заявление, в котором потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева в связи с увольнением губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Биатлон
Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Общество
Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России
Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что в ближайшее время в европейской части России резко потеплеет.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний.
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Энергетика
В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года
Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Армия и оружие
В Ростехе рассказали, какое оружие РФ нелегально копируют за рубежом
По словам Евгения Ливадного, российские специалисты выявляют подобную деятельность, но при этом судебные разбирательства могут оказаться неперспективными из-за отсутствия соответствующих зарегистрированных за рубежом патентов.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Общество
Ледокол «Арктика» успешно завершил первый этап ходовых испытаний
Самый мощный в мире российский головной универсальный атомный ледокол "Арктика" успешно завершил первый этап ходовых испытаний, сообщила в субботу пресс-служба "Балтийского завода" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера
Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
Политика
Киев выразил надежду на остановку «Северного потока — 2» санкциями США
Украина рассчитывает, что предусмотренные оборонным бюджетом США санкции против газопровода «Северный поток – 2» смогут помешать реализации проекта.
Армия и оружие
Афганские солдаты расстреляли 25 сослуживцев и бежали к талибам
В провинции Газни в Афганистане в ночь на субботу несколько солдат расстреляли своих сослуживцев и ушли к талибам ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация), сообщили местные СМИ со ссылкой на главу уезда Карабаг.
Технологии
В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта
Беспилотник AFRL ISR В США прошли испытания относительно недорогого беспилотника большой длительности полета.
Спорт
Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира
Женская сборная России по гандболу уступила сборной Голландии в полуфинале чемпионата мира со счетом 32:33.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Политика
Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы
Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции.
Технологии
Scientific American (США): важный ремонт на МКС для продолжения экспериментов с темной материей (Scientific American)
Общество
В Сингапуре россиянина обвинили в 30 эпизодах махинаций с банками
По данным издания, 51-летнего Вадима Корягина обвиняют в том, что в 2014–2016 годах он помогал четырем сингапурцам в махинациях с деньгами от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore.
Общество
В Госдуме предложили сажать наркоманов за отказ от лечения
Депутат Госдумы Олег Нилов сообщил RT, что готовит поправки в Уголовный кодекс, которые позволят сажать наркоманов за отказ от принудительного лечения.
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Происшествия
Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге
Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко закатил истерику из-за второго ребенка
Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко категорически против, чтобы родители заводили еще одного малыша.
Политика
Песков: на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва
Судьбоносный прорыв на саммите в нормандском формате не достигнут, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Армия и оружие
F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Экономика
Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране
На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Общество
Минюст хочет изменить правила взыскания долгов
"Предлагаемые законопроектом изменения позволят надлежащим образом защитить права граждан при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, установят понятные правила и требования для участников рынка возврата просроченной задолженности", - считают в Минюсте.