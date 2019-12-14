Музыка

URA.RuURA.RuШнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров обвинил свою коллегу по шоу «Голос» Полину Гагарину в неумении подбирать репертуар для подопечных. Поводом для критики стало то, что 17-летняя Алана Чочиева из команды Гагариной исполнила песню «Опять метель» Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте.
Читать в источнике
Комментировать50
Константин Меладзе
Я поспорю с вами. Алане досталась самая сложная песня… Эту песню пели выдающиеся вокалисты: и Алла Пугачева, и Григорий Лепс, и Полина пела эту песню, и все пели ее совершенно по-разному. Алана спела ее по-своему, и это тот редкий случай, когда моя песня понравилась мне в вашем исполнении.
— Константин Меладзе, композиторКрасная весна 00:34

Подробнее о событии

Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

РИА Новостивчера в 20:52

Итоги этапа «нокаутов» на шоу «Голос»

RT на русском02:07

Шнуров разругался с Гагариной на шоу «Голос»

Взгляд.рувчера в 23:16

«Голос» потряс очередной скандал

Рамблер04:41

Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ruвчера в 17:35

Что случилось на шоу «Голос»

Газета.Ruвчера в 15:47

Уральский музыкант начал перезапись песен «Руки Вверх». Но заработает на этом Сергей Жуков

Моментывчера в 02:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Наука

На дне Атлантического океана нашли «барханы»

Индикатор вчера в 11:49
Общество

Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России

Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что в ближайшее время в европейской части России резко потеплеет.
РИА Новости 05:17
Общество

Эксперт оценил поручения Путина в сфере здравоохранения

В среде работников здравоохранения продолжается обсуждение поручений президента Владимира Путина кабинету министров РФ по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло в Светлогорске и было посвящено проблемам системы здравоохранения.
Ридус вчера в 15:41
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Хоккей

Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции

В конце третьего периода при счете 4:1 шведы сняли вратаря и этим воспользовался Туохимаа, мощно выбросив шайбу, которая пересекла всю площадку и попала в ворота.
РИА Новости 06:02
Фигурное катание

Фигуристка Загитова останется в сборной России

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.
REGNUM вчера в 23:06
Происшествия

На Урале башенный кран упал на проезжую часть, пострадал крановщик

РИА Новости 05:10
Общество

Врио главы Приангарья назвал сроки ликвидации последствий паводка

Последствия паводка в Иркутской области планируется ликвидировать к августу следующего года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 05:36
Общество

ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
РИА Новости 03:18
Единоборства

Рой Джонс считает, что Нурмагомедов может победить Мейвезера

RT на русском 04:00
Шоу-бизнес

Певец Андрей Губин возвращается на сцену

Популярный артист 1990-х годов Андрей Губин вернется на сцену после долгого перерыва, рассказал его саунд-продюсер Тарас Ващишин.
НТВ вчера в 10:27
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Политика

МИД Украины снова захотел ввода миротворцев ООН в Донбасс

Украина готова вернуться к обсуждению вопроса ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина».
Московский Комсомолец 06:19
Общество

Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов для взыскания долгов

Минюст РФ предложил узаконить использование роботов-коллекторов для сбора задолженности с граждан.
DP.RU вчера в 11:37
Происшествия

Два человека погибли в Москве при падении машины в реку

В результате происшествия погибли два человека — водитель и пассажир.
РБК 00:18
Происшествия

О смерти ребёнка из-за шоколадки сообщают новосибирские СМИ

Согласно информации журналистов издания «НГС», родителей мальчика накануне вызвали в школу за то, что их ребёнок украл шоколадку из супермаркета.
Вести Новосибирск 01:58
Авто

Обновленный Toyota Highlander появился у дилеров

Рестайлинговый Toyota Highlander построен на платформе Toyota New Global Architecture получил не только обновленный дизайн, но и также значительно прибавил в цене.
32CARS.ru вчера в 09:25
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости 12 декабря в 20:10
Происшествия

Двое жителей Башкирии устроили стрельбу за отказ угостить их пивом

Полицейские установили причины и обстоятельства стрельбы в Белебее, в результате которой получили ранения два человека.
Российская газета 05:12
Политика

Вашингтон вводит санкции против сотен немецких компаний

По словам экономиста, речь идет примерно о 350 немецких компаниях, главам которых теперь необходимо «беспокоиться о своем бизнесе» из-за того, что энергетические интересы Германии разошлись с интересами США.
Новостной фронт 03:45
Политика

Зеленский назвал сроки заключения контракта на транзит газа

Существует большая вероятность того, что новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года.
Русская Планета вчера в 07:05
Транспорт

В Дептрансе объяснили переименование станций на МЦД

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы объяснил, почему необходимо изменение названий станций на Московских центральных диаметрах (МЦД).
Москва 24 вчера в 02:20
Кино

Зрители оценили нового «Полицейского с Рублевки»

По сюжету, сотрудникам отдела полиции Барвихи мешают спокойно встретить Новый год охотники за ювелирными украшениями.
Газета.Ru вчера в 09:27
Шоу-бизнес

Особенная дочь Светланы Зейналовой выступила на сцене

До появления малышки телеведущая воспитывала только дочь Александру.
Летидор 02:50
Шоу-бизнес

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк совершила паломничество в Иерусалим

Как стало известно, «прекрасная няня» паломничала в этих краях в 2015 году, молясь и подавая специальные записки.
Bimru.ru 02:38
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости вчера в 14:14
Музыка

Верка Сердючка спела новую песню

Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
News.ru вчера в 16:26
Здоровье

Более 40% жителей России не доверяют врачам и перепроверяют диагноз

По словам директора по взаимодействию с органами госвласти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилла Родина, 41% россиян в течение последних трех-пяти лет перепроверяли поставленный врачом диагноз и назначенные им лекарства.
RuNews24.ru 11 декабря в 16:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алан Славикович Чочиев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба Балтика. Играл за молодёжную сборную России и сборную ФНЛ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное