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URA.RuШнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
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Я поспорю с вами. Алане досталась самая сложная песня… Эту песню пели выдающиеся вокалисты: и Алла Пугачева, и Григорий Лепс, и Полина пела эту песню, и все пели ее совершенно по-разному. Алана спела ее по-своему, и это тот редкий случай, когда моя песня понравилась мне в вашем исполнении.
— Константин Меладзе, композиторКрасная весна 00:34
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