Как написал музыкант, он "накрутил бы баллы" своему подопечному, но ему "не позволили". "Ученик мой, славный малый, // Жаль, что он не сын Алсу", — написал известный своими скандальными выходками музыкант. Напомним, на днях на Первом канале состоялся финал 8-го сезона шоу "Голос".

Шнуров посвятил стих шоу «Голос»: «Жаль, что он не сын Алсу»

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