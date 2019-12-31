Музыка
Pravda.RuШнуров посвятил стих шоу «Голос»: «Жаль, что он не сын Алсу»
Как написал музыкант, он "накрутил бы баллы" своему подопечному, но ему "не позволили". "Ученик мой, славный малый, // Жаль, что он не сын Алсу", — написал известный своими скандальными выходками музыкант. Напомним, на днях на Первом канале состоялся финал 8-го сезона шоу "Голос".
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«Жаль, что он не сын Алсу». Шнуров пошутил над своим подопечным в проекте «Голос»
Фонтанка.Рувчера в 12:26
«Я бы накрутил бы баллы». Шнуров пошутил над проигрышем своего ученика, вспомнив об Алсу
Телеканал 360°вчера в 12:05
«Жаль, что он не сын Алсу»: Шнуров ответил на победу Бербекова в «Голосе»
Московский Комсомолецвчера в 11:07
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