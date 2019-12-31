Музыка

Pravda.RuPravda.RuШнуров посвятил стих шоу «Голос»: «Жаль, что он не сын Алсу»

Как написал музыкант, он "накрутил бы баллы" своему подопечному, но ему "не позволили". "Ученик мой, славный малый, // Жаль, что он не сын Алсу", — написал известный своими скандальными выходками музыкант. Напомним, на днях на Первом канале состоялся финал 8-го сезона шоу "Голос".
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«Жаль, что он не сын Алсу». Шнуров пошутил над своим подопечным в проекте «Голос»

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В новогодней лотерее в РФ помимо 1 миллиарда рублей, который выиграл билет из Москвы, были разыграны призы по 1 миллиону рублей - их получат 99 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
РИА Новости вчера в 01:32
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Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась в официальном списке игр, создаваемых на Unreal Engine 4. Информация была опубликована на сайте движка, спустя некоторое время ее удалили.
Cyber.sports.ru вчера в 02:20
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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